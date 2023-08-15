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Bakan Özhaseki: Sağlıksız yapı stokunu yenileyeceğiz

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#Mehmet Özhaseki#Kentsel Dönüşüm#Konut
Bakan Özhaseki: Sağlıksız yapı stokunu yenileyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 13:54

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "İstanbul'umuzdaki sağlıksız yapı stokunu vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümle yenileyeceğiz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi ve Beyoğlu'nun Sütlüce ve Örnektepe mahallelerinde yapımı tamamlanan konutlar hakkında yazılı açıklama yaptı. İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceklerini belirten Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunu yenilemek ve vatandaşlarımıza güvenli hayat alanları inşa etmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde yaptığımız toplam 1086 konutumuzu, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanlarını da tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Güle güle otursunlar. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kararlıyız; İstanbul'umuzdaki sağlıksız yapı stokunu vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümle yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı

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#Mehmet Özhaseki#Kentsel Dönüşüm#Konut

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