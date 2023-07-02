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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok

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#Mehmet Özhaseki#Deprem Bölgesi#İnşaat
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 09:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak" dedi.

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Bakan Özhaseki'nin açıklaması şöyle:

Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

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#Mehmet Özhaseki#Deprem Bölgesi#İnşaat

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