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Bakan Özhaseki: 1 yıl içinde 400 bin deprem konutu teslim edilmiş olacak

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#Mehmet Özhaseki#Hatay#İnşaat
Bakan Özhaseki: 1 yıl içinde 400 bin deprem konutu teslim edilmiş olacak
Aysel Alp
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 16:50

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem illerinde konut yapımının üç koldan tüm hızıyla devam ettiğini belirterek "Hak sahibi 400 bin konut sahibi var. Tüm hedefimiz gelecek yıl ortasına kadar hepsini bitirip, teslim etmek. Şimdiye kadar 76 bin konutu dağıttık, 6.aya kadar 200 bine ulaşmış oluruz, bu yılın sonuna değin 40-50 bin daha çıkar" dedi.

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Deprem sonrası yapılan çalışmaları anlatmak üzere yaklaşık 50 gazeteciyle Hatay’a giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirde 68 yerde kurulan şantiyelerde yapılan konutlarda zemin artı 4 katın üzerine çıkmamaya çalıştıklarını, aslında bunu her yerde oturtulması gerektiğini söyledi. Hatay’da AFAD verilerine göre yaklaşık 140 bin konut, 13 bin iş yeri için hak sahipliği tespit edildiğini açıklayan Özhaseki, en geç 1 yıl içinde bunları bitirip teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise depremin ardından büyük bir göç yaşandığını, 625 bin olan su abonesi sayısının 235 bine indiğini belirterek, “Ancak konutların teslimiyle birlikte abone sayısının tekrar artacağına, giden Hataylılar’ın kentlerine döneceğine inanıyorum” diye konuştu.
Hak sahiplerinin hepsini mümkün olduğu kadar kendi mahallesinde oturtmaya çalışacaklarını vurgulayan Öntürk, “İnsanların inanç ve demografik yapısını koruyacak şekilde yerleştirmeye çalışıyoruz. Herkes alıştığı kültürü muhafaza ettiği yerde yaşamaya devam edecek” dedi.

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#Mehmet Özhaseki#Hatay#İnşaat

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