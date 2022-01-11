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HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Nebati'nin TÜSİAD heyeti ile görüşmesi başladı

#Nureddin Nebati#TÜSİAD#Simone Kaslowski

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyet arasındaki görüşme başladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, iş dünyası ile bir araya gelme hedefiyle yaptığı buluşmalar kapsamında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti ile bakanlık binası konferans salonunda bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede bakanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar, Ekonomi Programları ve Araştırmalar Genel Müdürü Yasemin Girici, TÜSİAD tarafında ise Başkan Simone Kaslowski’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bahadır Balkır ile Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu üyeleri Ebru Dilce ile Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Başekonomist Gizem Ötok yer aldı.
Heyetler arası görüşme basına kapalı şekilde devam ediyor.

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