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Bakan Nebati'den önemli kripto para görüşmesi

#Nureddin Nebati#Kripto Para#Blokzincir
Bakan Nebatiden önemli kripto para görüşmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü. Videokonferans aracılığıyla yapılan görüşmede kripto varlıklar ve blokzincir ekosistemi hakkında değerlendirmeler yapıldı.

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Son yılların popüler yatırım araçlarından biri olan kripto paralara ilişkin hükümetin atılımları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao ile videokonferans görüşmesi yaptı. Görüşme kapsamında blokzincir ekosistemi ve kripto varlıklar konusunda değerlendirmeler yapıldı.

 

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#Nureddin Nebati#Kripto Para#Blokzincir

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