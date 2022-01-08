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Bakan Nebati'den kritik görüşme! İş insanlarıyla buluştu

#Nureddin Nebati#Ekonomi#Hazine Ve Maliye Bakanı
Bakan Nebatiden kritik görüşme İş insanlarıyla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası kadın temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşüyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşiyor. Basına kapalı olan toplantı saat 13.40’da başladı. Toplantıda Bakan Nebati’nin yeni ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi vermesi bekleniyor.

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#Nureddin Nebati#Ekonomi#Hazine Ve Maliye Bakanı

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