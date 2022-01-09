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Bakan Nebati iş kadınlarıyla bir araya geldi

#Nureddin Nebati#İş Dünyası#Kadın Yöneticiler
Bakan Nebati iş kadınlarıyla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor. Bakan Nebati, bu kez de iş dünyasının ve STK’ların kadın yöneticileri ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede, iş dünyasının kadın yöneticileri ile buluşan Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Ekonomi Modelinin doğru bir model olduğunu ifade eden Nebati, güçlü üretim ve ihracat kapasitesi ile Türkiye’nin yüksek miktarda doğrudan yabancı yatırım çeken önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağının altını çizdi.

Kadın istihdamının artırılması amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları başta olmak üzere verilen destekler ve teşviklere de değinen Bakan Nebati, sosyal politikalar kapsamında devreye alınan projeleri anlattı.

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İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası kadın yöneticilere tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerden görüş, öneri ve sorunları dinledi. Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.

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#Nureddin Nebati#İş Dünyası#Kadın Yöneticiler

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