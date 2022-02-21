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Bakan Nebati, İMEAK heyetiyle bir araya geldi

#Nureddin Nebati#İMEAK#Son Dakika
Bakan Nebati, İMEAK heyetiyle bir araya geldi

İMEAK heyetiyle bir araya gelen Bakan Nebati "İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladığımız toplantıda, uyguladığımız aksiyon adımlarını ve sektöre yönelik detayları ele aldık" açıklamasında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladığımız toplantıda, uyguladığımız aksiyon adımlarını ve sektöre yönelik detayları ele aldık" dedi. 

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Bakan Nebati sözlerine "Farklı sektörlerde faaliyet yürüten iş dünyamızın değerli temsilcileri ile görüş alışverişini sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini ekledi. 

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#Nureddin Nebati#İMEAK#Son Dakika

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