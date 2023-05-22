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Bakan Nebati: Ekonomiye güven artmaya devam ediyor

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#Nureddin Nebati#Ekonomi#Tüketici Güven Endeksi
Bakan Nebati: Ekonomiye güven artmaya devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 12:18

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2022 yıl sonuna göre tüketici güveni yüzde 20’nin üzerinde artış kaydederek 2018 Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesine de ulaşmıştır" dedi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

 Ekonomimize duyulan güven her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bu yıl, deprem kaynaklı olarak sadece Mart ayında gerileyen Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,0 oranında artmış ve yüzde 91,1’e yükselmiştir.

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Böylece, 2022 yıl sonuna göre tüketici güveni yüzde 20’nin üzerinde artış kaydederek 2018 Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesine de ulaşmıştır.

Tüketici güveninin artmasıyla ekonomimizin çarkları daha da hızlanarak dönmeye ve beraberinde yatırımlar da artmaya devam edecektir.

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#Nureddin Nebati#Ekonomi#Tüketici Güven Endeksi

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