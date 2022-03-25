Bakan Nebati: 1 Milyon İstihdam Projemizi güçlendiriyoruz

Haberin Devamı

Türkiye'ye bilişim alanında personel kazandırmak için istihdam çalışmaları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya platformu Twitter üzerinden "Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız, nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili Bakanlıklarımızla birlikte 1 Milyon İstihdam Projemizi güçlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Paylaşımda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla BTK Akademi ile eğitim portalı işbirliği, Milli Eğitim Bakanlığı ise Ölçme Değerlendirme Sistemi kurulması desteği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi ve proje yaygınlaştırma desteği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Meslek Standartları Uyumu ve Mesleki Belgelendirme işbirliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ise Gençlik Merkezlerinin Uygulama Atölyesi olarak kullanılması işbirliğine gidildiği belirtildi.