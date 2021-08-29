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Ekonomi
Haber Giriş: 29.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Muş: Fırsatçılara en ağır ceza verilecek

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Bakan Muş: Fırsatçılara en ağır ceza verilecek

İstanbul Sebze Hali’nde kasalar dolusu kabak çöp kamyonuna boşaltıldı. Tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görüntülerin ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Bakan Muş, “Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir” ifadesini kullandı. Söz konusu görüntüye dair Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Muş, görüntülerin bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini bildirdi.

Bakan Muş: Fırsatçılara en ağır ceza verilecek

Muş, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti. Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını belirterek, “Temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın” değerlendirmesinde bulundu.

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