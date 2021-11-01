İhracatta rekor müjdesi... Bakan Muş duyurdu: En çok arttıran 3. ülke olduk

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Bakan Muş'un açıklamalarından notlar;

Güçlü altyapısı, birikimi, insan kaynağı ile Türkiye büyük bir üretim ve ihracat üssü konumundadır. Türkiye güvenli liman olma özelliğini korumaktadır. Uluslararası kuruluşlar Türkiye beklentilerini art arda revize etmektedir. Söz konusu güncellemelerinin cari açığın kapanmasıyla birlikte dış finansman ihtiyacının azalma eğilimine girmesidir.

Öncü göstergeler üretimin seri şekilde olduğunu göstermektedir. Yeni ihracat siparişlerinde artış güçlü şekilde artmıştır. Bildiğiniz gibi 2021 yılı ihracatı için rekorlarla dolu bir yıl olmuştur. İhracatta 2021'de ortaya konulan güçlü ihracat Ekim'de de devam etmiştir. Ekim ayında ihracat yüzde 20.2 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim'de yüzde 93,4'e ulaştı. Dış ticaret açığı Ekim'de 1,5 milyar dolar oldu. Buradan açıkça sesleniyorum. Kafanıza göre eksiltin, bölün, Türkiye'nin ihracat başarısını gölgeleyemezsiniz.

Bu değerler ışığında ülkemizin dünyada aldığı pay ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıkmıştır. G20 ülkeleri içinde ihracatını en fazla artıran 3'üncü ülke konumundadır.

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İhracatçılarımız yılmadan dünyanın her yerine bayrağımızı taşırken biz de onlara her yerden destek olmak zorundayız. 10 ülkenin büyükelçileriyle yaşanan hadisenin uzlaşı ile çözülmesi fevkalade olumlu olmuştur.

Kazan kazan politikamızı sürdürmekteyiz. Mehmet Akif Ersoy "İnsan iki şeyi bilmelidir" der "Haddini ve hesabını" İhracatımızın hesabı ortadadır. Biz hesabımızı iyi biliyoruz. Ekonomi ve ihracatta önümüz bahardır. İhracatın yıllık rekor kırmaya devam edeceğiz.