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Bakan Kurum'dan konut projesi müjdesi

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#Murat Kurum#Sosyal Konut#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı
Bakan Kurumdan konut projesi müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 11:55

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum "Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" dedi.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde adımlar atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını Twitter'dan açıkladı. Bakan Kurum "TOKİ ile hazırlığını yaptığımız sosyal konut projesi, Emlak Konut öncülüğünde firmalarla yeni kampanya, 50 bin ofisin konuta dönüştürülmesi. Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Kurum paylaştığı görselde şu notları da belirtti:

TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençler, emekliler, şehit yakınları-gaziler, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası başlatılacak.

İstanbul'da 10 bin ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofis dönüştürülerek konut yapılacak.

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#Murat Kurum#Sosyal Konut#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı

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