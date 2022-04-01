Bakan Kurum: Tehlikeli atıkların ithalatı yasak

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OECD Çevre Bakanları Toplantısı için Fransa’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere’den getirilen atıkların Adana’da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı. Çevre Kanunu gereğince tehlikeli, geri kazanımı mümkün olmayan ve bertaraf amaçlı atıkların ithalatının yasak olduğunu vurgulayan Kurum, ithal edilecek atıkların gümrükten tesise varıncaya kadarki sürecinin mobil atık taşıma sistemi ile takip edildiğini dile getirdi. Gümrüklerde ve tesislerde yapılan sıkı denetimler sayesinde sadece temiz ve geri dönüşüm verimi yüksek plastik atıkların ithalatına müsaade edildiğini söyleyen Bakan Kurum, karışık atıkların ithalatının da mümkün olmadığını, ithal edilecek geri dönüştürülebilir atıkta yüzde 1’den fazla yabancı malzeme bulunamayacağını ifade etti. Bakan Kurum, “Sadece geri dönüşüm kapsamında ithal edilen atıklar değil iç piyasada toplanan atıkların da doğaya terk edilmesi ve çevreye zarar verecek şekilde yakılması yasaktır” şeklinde konuştu.

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‘GÖRÜNTÜLER YENİ DEĞİL’

Bakanlık olarak tehlikeli atıklarla ilgili rutin denetimleri sürdürdüklerini ifade eden Kurum, iddiaların ardından da denetim ekiplerinin Adana’da saha incelemeleri yaptığını söyledi. Bakan Kurum, “7 ekibimiz sahada ve bütün bölge tarandı. Yeni bir döküm tespit etmedik. Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa sahada rastlanmamıştır” ifadelerini kullandı. Geri dönüşüm tesisi olmadığı öne sürülen alanın, geri dönüşüm firmalarının bulunduğu bir sanayi sitesi olduğunu belirten Bakan Kurum, daha önce de Adana ile ilgili iddiaların gündeme geldiğini hatırlattı ve şunları söyledi: “Tehlikeli atıkların yakıldığı ve toprağın zarar gördüğü iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak herhangi bir parametre tespit edilmedi.”

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DENİZDEN TONLARCA ÇÖP TOPLANDI

EKONOMİK İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde, ‘Sürdürülebilir Okyanus Yönetimi İçin Politikalardan Yararlanılması’ oturumunda konuşan Bakan Kurum, Türkiye’nin deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, “Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak, sadece Akdeniz’i değil Karadeniz ve Ege Denizi’ni, göllerimizi, akarsularımızı bu tehditten korumak için büyük projeler yürütüyoruz. Türkiye genelinde korunan alan miktarının 2023’e kadar ülke yüzölçümünün yüzde 12’si olmasını hedefliyoruz. Bugün itibarıyla yüzde 11.91’e ulaştık. Tüm illerimizde Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılından bu yana kıyıdan ve denizden toplam 130 bin ton deniz çöpü toplayarak bertaraf etmiş bulunuyoruz. Deniz çöpünü kaynağında önlemeye yönelik ulusal çabalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”