Bakan Kurum: İstanbul’u santim santim dönüştüreceğiz

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında yeni bir projeye daha imza atıyor. İstanbul Güngören Tozkoparan’da, Emlak Konut eliyle, 4 etapta, 110 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1399 konut ve 62 ticari üniteden oluşan, toplam 1461 bağımsız birim bölgeye kazandırılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında birinci etapta yer alan evleri hak sahiplerine teslim ederken, 2. etap için de temel atma törenine katıldı.

YATAY MİMARİ

Törende konuşan Bakan Kurum, “Birinci etapta, 141 konut, 3 işyerinin anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ederken; 55 bin metrekare alanda 270 konut, 10 işyeri ve sosyal donatılardan oluşan ikinci etabımızın temellerini hep birlikte atıyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede de temelini attığımız yapıları tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Tozkoparan, depreme hazır olacak, Güngören afetlere hazır olacak, geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Projede toplam 1461 bağımsız birim inşa edilecek” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum yeni konutların yatay mimariyle inşa edildiğine de dikkat çekti.

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3 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜ

Dönüşümün siyaset üstü bir mesele olduğunu ve ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını belirten Bakan Kurum, bugüne kadar ülke genelinde 3 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Kurum, “12 milyon vatandaşımızın hayatını güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu hızla dönüştürüyoruz” dedi.

YENİ EVLER HIZLA YAPILDI

TOZKOPARAN’da ilk etapta yer alan konutların 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, yeni etapların da aynı hızla tamamlanacağını dile getirdi. Gedikli, “Yaklaşık 110 bin metrekare alan üzerinde plan ve proje çalışmalarını tamamladığımız, konumu itibariyle İstanbul’un merkezinde, önemli ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında bulunan Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi, çevresindeki mevcut yapılaşmayla uyumlu yeşil alanları, çocuk oyun parkları, sosyal tesisi, spor alanları, kapalı otoparkı ve çok daha fazlasıyla yeni bir yaşam alanı sunuyor” dedi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Tozporan’ın, ilçenin en çok dönüşüme ihtiyaç duyulan mahallesi olduğuna dikkat çekerken, “Güngören halkını depreme dayanıklı konutlara kavuşturmak için çalışıyoruz” dedi.

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MİLLETE SÖZ: GÜVENSİZ TEK KONUT KALMAYACAK

16 milyonluk İstanbul’un depremden, kentsel dönüşümden daha acil bir gündeminin olmadığını vurgulayan Bakan Kurum, “İstanbul’un 39 ilçesinde çalışıyoruz. 2012’den bugüne geçen 10 yılda, İstanbul’da tam 600 bin konutumuzu yeniledik. Şimdi milletimize söz veriyoruz. İstanbul’da dönüşüme girmesi gereken toplam 900 bin sağlıksız konut var. Şu anda sahada toplam 140 bin yeni konutun dönüşümüne olanca hızımızla devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına kadar İstanbul’da, güvensiz tek bir konut, yenilenmemiş tek bir yuva, yarınından umutsuz tek bir ailemizi bırakmayacağız. İstanbul’un deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına, milletimiz adına asla müsaade etmeyeceğiz. İstanbul’u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız” şeklinde konuştu.