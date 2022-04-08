Bakan Kurum Fikirtepelilere tarih verdi: 2 yıl sonunda evine yerleşmeyen kalmayacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde düzenlenen “Fikirtepe İftar Programında” bini aşkın Fikirtepeli’ye hitap etti.

“Fikirtepe’nin geleceğine dair tarihî kararı hep birlikte burada almıştık. Geçmişten gelen sorunları bir bir, şeffaf, katılımcı bir anlayışla aştık.” diyerek sözlerine başlayan Bakan Murat Kurum, o gün Fikirtepelilere, “Fikirtepe, bizlere çocuklarımızın, hayatını burada geçirmiş büyüklerimizin emanetidir.” dediklerini hatırlattı, bu emanetin geleceğe emin adımlarla taşınması adına ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü verdiklerini, o sözü ise belirlenen takvime tamamen sadık kalarak tuttuklarını söyledi.

BAKAN KURUM, FİKİRTEPE’NİN HİKÂYESİNİ ANLATTI

İstanbul bir göç şehri olduğunu, şehrin 50’lerden 90’lı yıllara kadar doğru, sağlıklı, kimlikli bir şekilde şehirleşemediğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

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“Hepimiz, ‘başımızı sokacak yer’ dedik ve plansız, çarpık, güvensiz yerleşmeler yaptık. Bu yüzden de çok sıkıntılarla boğuştuk. Bu süreçte şehir büyüdükçe büyüdü. Bir zamanlar İstanbul’un çevresindeki herhangi bir mahalle olan Fikirtepe, bugün adeta şehrin tam göbeğinde yer alan bir bölge hâline geldi. Maalesef Fikirtepe, o günlerden bu yana; altyapısı çok zayıf, depreme dayanıksız yapılardan oluşan, sosyal donatıları yetersiz bir bölge konumundaydı.”

Fikirtepe’yi “Kentsel Dönüşüm Alanı’’ olarak belirlediklerini ve ardından “Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planının” onaylandığını hatırlatan Murat Kurum, süreci şu şekilde anlattı:



“Bu dönemde özel iştirakler ile malikler arasında sözleşmeler imzalanarak projelerin ilk adımları atıldı. Fakat çok çeşitli nedenlerle dönüşüm bir türlü gerçekleştirilemedi. Bu manzara karşısında boş duramazdık. Fikirtepeli sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, tüm taraflarla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Sahadan aldığımız bilgilerle; her türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği engellemek adına örnek nitelikte çalışmalar yaptık. Her şeyden önce; yeşille yapıyı kaynaştıran, modern ve sağlam binaları, ulaşım olanakları ve sosyal imkânlarıyla yaşanılabilir bir Fikirtepe hedefini ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2020 yılının Kasım ayında sizlerle el ele verdik ve kalıcı adımlarımızı attık. Devlet olarak Fikirtepe için elimizi taşın altına koyduk. Hakikaten dünyada eşine az rastlanır bir kararlılık ortaya koyduk, yüksek bir devlet-millet iradesini gösterdik.”

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“HEM FİKİRTEPE’NİN HEM DE GÜNGÖREN’İN HİKÂYESİNİ EN İYİ BİLENLERDENİM”

“Ben TOKİ ve Emlak Konut tecrübesini yaşamış, bu kurumlarda uzmanlık, yöneticilik yapmış, hem Fikirtepe’nin hem Güngören’in hikâyesini en iyi bilen kardeşlerinizden biriyim.” Diyen Bakan Kurum, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bakın Güngören Tozkoparan ve başka noktalarda da kentsel dönüşüm konusunda tereddütler vardı endişeler vardı. Fakat bugün konutların dönüşümleri tamamlandı, vatandaşlarımız sıcak yuvalarında oturuyorlar. Tıpkı Güngören’de olduğu gibi Fikirtepe’de süreci şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Şunu samimiyetle söylemek isterim ki, kötü dönüşüm örneği olarak hafızalara kazınmış olan Fikirtepe’de, şu son 1 yıl içerisinde İstanbul’un en şeffaf ve katılımcı dönüşüm sürecini birlikte başlattık ve başarıyla sürdürüyoruz.”

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“2 YILIN SONUNDA 11 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TAMAMLAYACAĞIZ, EVİNE YERLEŞMEYEN TEK VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK”

Şu ana kadar tüm yapıların tahliye ve yıkımını tamamladıklarını, tüm adalarda ihaleleri yaptıklarını ve hepsinde inşa çalışmalarına başladıklarının altını çizen Bakan Murat Kurum, “Projemizin ilk etabı olan Yeni Fikirtepe Konutları-1’deki 1134 yeni yuvamızı sizlere teslim ettik. Hamdolsun orada hayat başladı. İnşallah önümüzdeki yılın ortaları itibariyle ilk konutlarınızı etap etap teslim etmeye başlayacağız. 2 yılın sonunda da toplam 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız ve evine yerleşmeyen tek bir vatandaşımız kalmayacak. Bu 2 yıllık süreçte yardımlarımız da günü gününe hesabınıza yatmaya devam edecek.” diye konuştu.

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“ANADOLU YAKASININ EN PRESTİJLİ PROJESİ OLACAK”

Fikirtepe Projesinin, Anadolu yakasının en prestijli projesi olacağını vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Camisi, okulu, kreşi, yeşil alanları, bir kilometre yeşil koridoru, yaşam alanları, alışveriş mekânları ve ulaşım imkânlarıyla adeta yepyeni bir yaşam merkezi olacak. İstanbul’un kalbi Fikirtepe'de atacak.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNDE 100 NOKTADA ÇALIŞIYORUZ”

Sadece Fikirtepe’de değil, İstanbul’un 39 ilçesinde 100 noktada çalıştıklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

“Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Maltepe, Bağcılar, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beykoz, Sultanbeyli, Kartal, Esenler, Ataşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı ve Hacıhüsrev’de; İstanbul’un her yerinde on binlerce konutumuzu yeniledik. Şu anda tüm bu alanlarda 140 bin konutumuzun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. İstanbul’umuzda sağlıksız yapı stokunu bitirinceye kadar dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. İnşallah hem Fikirtepe’de hem de diğer ilçelerimizde, mahallelerimizde projelerimiz tamamlandığında herkes çok kıymetli, çok değerli evlerine, yuvalarına kavuşacak.”

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“GEÇMİŞTE YAŞADIĞINIZ TÜM OLUMSUZLUKLARI UNUTACAKSINIZ”

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünden Emlak Konut’a, yüklenici firmalardan mühendis ve işçilere kadar emeği geçen herkese teşekkür eden ve konuşmasını akşam ezanının okunmaya başlamasıyla birlikte tamamlayan Bakan Kurum, “Söz veriyorum. Fikirtepeliler olarak geçmişte yaşadığınız tüm olumsuzlukları unutacaksınız. Kaybettiğiniz zamanı yeniden kazanacaksınız. Bu yeni cazibe merkezinde, hayatınıza mutlu, sağlıklı, güvenli bir şekilde devam edeceksiniz. Ben evlerine yerleşen vatandaşlarımıza mutluluk diliyorum. Bir kez daha Yeni Fikirtepe şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor, Ramazanınızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.