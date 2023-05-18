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Bakan Kurum: Deprem konutlarının Kurban Bayramı'nda kabasını tamamlamış olacağız

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#Murat Kurum#Deprem Konutları#İnşaat
Bakan Kurum: Deprem konutlarının Kurban Bayramında kabasını tamamlamış olacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 12:49

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye’deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “asrın felaketi” 6 Şubat depremlerinin en çok hissedildiği merkezlerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapımına başlanan deprem konutlarının tamamlanmakta olduğunu bir video çalışmasıyla duyurdu. “Yükselen Anadolu” vizyonu ekseninde, şehirlerin afetlere karşı dirençli hale getirildiğinin ifade edildiği video paylaşımında, İslahiye’de yapımına başlanan deprem konutlarının hızla tamamlandığı belirtildi. Resmî sosyal medya hesabından videoyu paylaşan ve sürdürülen çalışmalara dair açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye’deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız.” dedi.

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“HERHANGİ BİR DEPREM ESNASINDA VATANDAŞLARIMIZIN ÇOK RAHAT OTURABİLECEĞİ, HİÇBİR ŞEKİLDE ÇEKİNMEYECEKLERİ BİNALAR YAPILIYOR”

Videoda, deprem konutlarının güncel halleri ile süren inşaat çalışmalarından görüntüler yer aldı. Hazırlanan videoda inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakanlık yetkilisi, “İslahiye’de 408 tane konut yapıyoruz. 17 tane blok var. 17 bloğun 2 tanesinin çatısı tamamlandı. 5 binamızın kaba inşaatı tamamlandı, 3 binamızın da kaba inşaatı devam ediyor. Bu binalar, radye temel üzerine perde kalıp sistemiyle yapılan betonarme binalardır, çok güvenilir binalardır. Herhangi bir deprem esnasında vatandaşlarımızın çok rahat oturabileceği, hiçbir şekilde çekinmeyecekleri binalar yapılıyor. Aynı zamanda sosyal alanları olan, yeşil alanları olan, her şeyi düşünülmüş siteler bunlar.” ifadelerine yer verildi.

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#Murat Kurum#Deprem Konutları#İnşaat

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