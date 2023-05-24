Bakan Kurum: Cumhur İttifakı millet tarafından 15 Temmuz’da kuruldu

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Her şeyi hesapladıklarını zannettiler ama Allah’ın planını hesap edemediler. Merhum şair Sezai Karakoç ‘Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır’ der. Evet; küresel baronlardan, emperyalist başkentlerden aldıkları desteklerle darbe yapmaya kalkan hain FETÖ’cüler şunu bilmiyorlardı; bu aziz milletin birliği ve beraberliği. O gün aziz milletimiz tıpkı millî mücadelede olduğu gibi ‘Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ilkesinde olduğu gibi meydanlara indi. sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. 251 şehit ve yüzlerce gazi verdik. Kan verdik, can verdik, ter akıttık ama vatanı teslim etmedik. Bizi o gün bir irade kurtardı. İşte bu iradenin adı Cumhur İttifakı’dır. O yüzden Cumhur İttifakı bizzat milletin kendisidir. Bizzat milletin sinesinden çıkmıştır. Bizzat milletin istikbali demektir” diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANIMIZI REKOR BİR OYLA TÜRKİYE’NİN 13’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ"

Haberin Devamı

Bakan Kurum, “Türkiye’nin en kritik seçimi için gece gündüz demeden çalıştık.14 Mayıs’ta sayın cumhurbaşkanımız açık ara birinci olurken Meclis’te de Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu elde ettik. Ben her birinize; AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah, Hüda-Par, DSP ilçe başkanlarımıza göstermiş olduğunuz emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şimdi seçimlerin ikinci turu için sahadayız, beraberiz. O güne kadar yine hep birlikte aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacağız. Hiçbir rehavete kapılmadan, sandıkları terk etmeden, müşahitlerimizle, Cumhur İttifakı’mızın tüm teşkilatlarıyla hem sahada hem de sandık başında olacağız. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanı yapacağız. Bunu sizlerle birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

"AZİZ MİLLETİMİZDEN KAPI KAPI DOLAŞIP DESTEK İSTEYECEĞİZ"

Bakan Kurum, “Hamdolsun ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla, açık ara önde tamamladık. Aziz milletimiz 27 milyonu aşkın oyla mecliste çoğunluğu bizlere, Cumhur İttifakı’mıza verirken, kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabi milletimizin kararı, milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız, sayın Cumhurbaşkanımız hazır. O güne kadar hiçbir rehavete kapılmadan sayın cumhurbaşkanımız, yatırımlarımız, eserlerimiz, dev hizmetlerimiz için aziz milletimizden kapı kapı dolaşıp destek isteyeceğiz, 29 Mayıs’ta zaferimizi ilan edinceye kadar çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.