Bakan Kurum açıkladı: 2025 yılı sonu depremzedelerin tamamı evine kavuşacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve en çok ölümün olduğu Ebrar Sitesinde yapımı devam eden deprem inşaatlarını inceledi. Bakan Kurum inceleme sonrası yaptığı açıklamadı, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, ikinci kez Kahramanmaraş'ımızdayız. Bugün Kahramanmaraş'ımızda önce proje alanlarımızı inceleyeceğiz, Merkez'de yer alan tarihi yapılarımızı ziyaret edeceğiz. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle kucaklaşacağız.



Tabii bildiğiniz gibi, İstanbul'da görev yaparken bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy kardeşimizin cenaze namazına katılacağız. Ben şehidimize, Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” diye konuştu.



“BİTEN 76 BİN YUVAMIZI TESLİM ETTİK”



Kahramanmaraş ve diğer 10 ilin yeniden ayağa kalkması için 153 bin işçi-emekçi, mimar, mühendis kardeşlerle birlikte insanüstü bir gayretle çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Kurum şöyle devam etti:



“Bugün 11 ilimizde tam 302 bin yuva ve işyerimizin inşaatına başladık; biten yuvalarımızın 76 binini teslim ettik.



İnşallah teslim sayımızı Eylül ayında 100 bine, yılsonunda ise toplamda en az 200 bine ulaştıracağız. Ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde; depremzede kardeşlerimizin tamamı artık yeni yuvalarında oturuyor olacak. Şehirlerimiz yenilenecek, güçlenecek; 14 milyon insanımızın sağlıklı, güvenli hayatı başlayacak.”



“MARAŞ'TA 17 BİN 592 YUVAMIZI TESLİM ETTİK”



Bakan Kurum, “Kahramanmaraş'ımız; Türkiye'nin köşe taşıdır. Millî Mücadele'nin fitilini ateşleyen, düşman işgaline karşı ilk kurşunu sıkan, büyük kahraman Sütçü İmam'ın yurdudur. Bizler, ecdadımızın aziz hatırası olan Kahramanmaraş'ımızda; şu ana kadar 17 bin 592 yeni yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik. Bugün halen, Merkez, Elbistan, Afşin'de; yine Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplam 45 bin 347 konut ve iş yerimizin inşasına devam ediyoruz. Şunun altını önemle çizmek isterim. Kahramanmaraş'ta valimizle, başkanımızla hep birlikte zamanla yarışacağız; yıl sonuna kadar tam 21 bin 544 yeni konutu daha hemşerilerimize teslim edeceğiz” diye konuştu.



“HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN YERLER”



Bakan Kurum, Onikişubat ilçesinde heyelan riski taşıyan; bu nedenle de “yapılaşmaya uygun olmayan alan” olarak belirlenmiş bölgeye de değinerek şunları söyledi:



“1. Bölge olarak adlandırdığımız Boğaziçi Bölgesi'ndeki uygun olmayan alanla ilgili bilimsel çalışma sonuçlarını önceki ziyaretimizde sizlere açıklamıştık. Vatandaşlarımızın önlemler alarak, projesine uygun yapılaşmaya gidebileceklerini müjdelemiştik. 2. bölge olarak adlandırdığımız Vadi Bölgesi'ndeki uygun olmayan alanda ise; Bilim insanlarımızın çalışmaları ve ölçümleri hızla devam ediyor. İnşallah Ekim ayı sonunda, Bilimsel Rapor sonuçlarını Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle paylaşacağız. Son olarak buradan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Her iki ilçemizin ihyası için de çalışmalarımızı sürdürecek, projelerimizi hızla yapacağız.



Kardeşlerimize söz veriyoruz. Elimizi bir an bile depremzede kardeşlerimizin elinden çekmeyeceğiz. Maraş'ta yeni yuvalarına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Tüm konutlarımızı bitirene kadar; çocuklarımız yuvalarında güvenle uyuyana kadar burada olmaya da devam edeceğiz”.

Deprem bölgesini süratle ayağa kaldırmaları gerektiğini anlatan Bakan Kurum, “Çünkü 11 ilimizin olduğu bu bölge, ülkemizin refahı ve geleceği için çok çok önemlidir. Bakın nüfusumuzun yüzde 16'sı burada yaşıyor. Türkiye'deki her 5 çocuğumuzdan biri burada yaşıyor, burada büyüyor.



Ülkemizde, çalışan her 100 kardeşimizden 13'ü ekmeğini burada kazanıyor. Bu bölge adeta ekonomimizin lokomotifi konumunda. İthalatımızın yüzde 6'sı ihracatımızın yüzde 8'i bu bölgede gerçekleşiyor. Yani deprem bölgesi, böylesine kıymetli, böylesine değerlidir. Bu yüzden diyorum ki; “Deprem Bölgesi, Tüm Türkiye'dir.”



Biz kararlıyız, azimliyiz! Önce deprem bölgemizi, ardından Türkiye'yi muhtemel tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Ülkemizde tek bir sağlıksız yapı bırakmayacak; Türkiye Yüzyılı'nı dirençli toplum ve dirençli şehirlerin yüzyılı yapacağız” dedi.



Bakan Kurum şöyle devam etti:



“Kahramanmaraş Ebrar Sitesi için ayağa kalktı. Hep birlikte burada bir insanımızı daha canlı kurtarabilir miyizin mücadelesini verdik. Ebrar Sitesinin yerine yaptığımız yaklaşık 770 konutumuzu az önce inceledik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar Sitesini ayağa kaldırmak bizim için önemli. O yüzden yıl sonuna siteyi bitireceğiz. Vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Ve depremin yıl dönümü 6 Şubat'ta Ebrar Sitesinde vatandaşlarımız evlerinde oturuyor olacak. Bu da bizim açımımızdan Maraş açısından çok çok önemli.”



Bakan Kurum, daha sonra Ebrar Sitesindeki örnek daireleri gezdi.