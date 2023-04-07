Bakan Kirişci: Şap hastalığı Nisan sonunda sönümlenir

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Türkiye'de hayvanlarda görülen SAT 2 serotipine sahip şap hastalığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı gerekli tüm önlemleri aldı. Bakan Vahit Kirişci, aşılamaların devam ettiğini, hastalığın Nisan sonunda sönümleneceğini ve şap hastalığının insanlara bulaşmadığını belirtti.

Bakan Kirişci'nin açıklamaları şöyle:

Arz güvenliği konusunu ifade etmekte yarar görüyorum. Şap enstitümüzde yaptıklarına geçmeden önce arz güvenliği konusunda, hayvansal üretimle ilgili konuşmak isterim. Malum olduğu üzere gıda konusu milli güvenlik meselesidir diyoruz. Stratejik bir sektör olarak tanımlıyoruz. Bitkisel ve hayvansal üretimde kendimize yeterliliğimizi mevcut olanı sürdürülebilir olmak durumundayız. Hayvancılıkla ilgili faaliyetlerimizde hayvansal proteinin vazgeçilmezliğini dikkate alarak üretimi destekliyoruz. Hayvansal kaynaklı protein insan sağlığı için olmazsa olmazdır. Bal da bizim için hayvansal ürün olarak dikkate aldığımızda iktidar olduğumuz son 20 yılda vermiş olduğumuz desteklerin bunda büyük etkisi olduğunu belirtmek isterim.

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Hayvan sağlığı insanların sağlığını da etkileyen bir durumdur. Hayvan sağlığını önemsediğimizde hayvanlardan elde etmiş olduğumuz gıdalar ve insanlar konusunda gerekli adımları atmış oluruz. Tarladan sofraya çiftlikten çatala kadar süreçte gıda ve insan sağlığını güvenceye almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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Şap hastalığı sığır, koyun, keçi gibi çift tırnaklı hayvanların viral hastalığı olarak ifade edebiliriz. Bulaşma hızı çok yüksek. Tedbir alınmazsa ekonomik kayıplara neden oluyor. Bizim bu hastalıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Her bir serotipe karşı bir ayrı aşı geliştirmek ve aşılama yapmak durumunda kalıyorsunuz. Sonbahar ve ilkbaharda hayvanlar bu hastalığa karşı aşılanmaktadır. Bağışıklık süresi kısa olduğu için ister istemez mücadelemizi zorlaştırmaktadır. Şimdiye kadar Türkiye'de O-A-Asya 1 serotipleri vardı. Sadece O serotipi görülmeye devam ediyor. Ocak 2023'te Irak'tan bize gönderilen numunelerde daha önce görmediğimiz SAT2 serotipi bizim enstitümüz tarafından teşhis edilmiştir. Aşı üretim çalışmalarına başlanmış, 37 gün gibi kısa bir sürede bu enstitüde 44'ü veteriner hekim olan kardeşlerimizle bu enstitüde 37 günde üretilip kullanılabilir hale gelmiştir. SAT 2 sınır ilimizde görüldü, müdahale ettik, yayılmasının önüne geçtik. Hayvan varlığımızın tamamı aşılanacak. 12 milyon civarında aşımız üretilmiş olacak. 9,5 milyonunu şu anda sahaya sevk etmiş durumdayız. Aşılar hayvanlara yapılmaktadır. 4,5 milyon hayvan bu akşama kadar aşılanmış olacaktır. Tüm hayvanlar aşılanana kadar yasaklar devam ediyor olacak. Aşı temininde sıkıntı yok.

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Komşu ülkelerden aşıyla ilgili talepler var. Azerbaycan, Ürdün, İran ve Rusya gibi ülkeler gelmektedir. İnsanlara herhangi bir hastalığa yol açmadığını belirtiyorum. Nisan sonu itibarıyla hastalık sönümlenmiş olur. Çalışmalarımız hedeflediğimiz şekilde hızla ilerliyor.