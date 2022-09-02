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Bakan Kirişci'den çiftçilere müjde! Destekler hesaplara geçiyor

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#Vahit Kirişci#Destek#Tarım
Bakan Kirişciden çiftçilere müjde Destekler hesaplara geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 15:40

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "519 milyon 627 bin 74 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere destek ödemesinin bugün yapıldığını söyledi. Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Bakan Kirişci, TMO Alım Prim Desteğine 478.3 milyon lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteğine 34.9 milyon lira, Uzman Eller Proje Desteğine 5.7 milyon lira, Hububat Baklagil Dane Mısır Desteğine 324 bin lira, Toprak Analizi Desteğine 247 bin lira aktarıldığını duyurdu.

 

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#Vahit Kirişci#Destek#Tarım

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