Bakan Kirişci'den çiğ süt desteğine ilişkin açıklama

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiğ süt destek primi ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı:

"Bugün toplanan Ulusal Süt Konseyi, 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını çiğ süt destek primi hariç üreticinin eline net 8,50 TL geçecek şekilde belirlemiştir. Bakanlığımızca 15 Mayıs-30 Eylül döneminde olduğu gibi süt üreticilerinin ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 katına çıkararak 50 kuruşa yükseltmiştir. Böylece üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile beraber litre başına en az 9 TL geçecektir. Bunu da buradan duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz"