Bakan Karaismailoğlu'ndan Antalya Havalimanı açıklaması: 8 milyar 555 milyon Euro kira alacağız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2023 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2021 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Karaismailoğlu, elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarının yaygın olarak kullanılmaya başlayacağını söyleyerek, “Artık yeni bir ulaşım çağına giriyoruz. Elektrikli akıllı araçlar ve elektrikli şarj istasyonlarını yaygın olarak kullanmaya başlayacağız. Akıllı araçlar teknolojisiyle, araçların birbirleri arasında ve araçların çevreleriyle veri transferi sağladığı otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen mevzuatları oluşturmaya ve altyapımızı hazır hale getirmeye devam edeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörleri her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak 2053’e uzanan yolculukta en önemli dinamikler olacak” ifadelerini kullandı.

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Karaismailoğlu, ulaşım ve iletişim alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydederek, “Sorumluluğumuzun farkında olarak 2003 yılından bu yana ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon 653 milyar 451 milyon TL yatırım yaparak hayata geçirdik. 20 yıllık dönemde yatırım harcamalarımızda yüzde 60’lik pay ile karayolu birinci sırada yer alıyor. Yıllardır ihmal edilen demir yolu sektörünün ulaştırma yatırımlarındaki payı, iktidarlarımız döneminde sürekli artırıldı. Demir yollarının 2013 yılı yatırımlarındaki payı yüzde 33 iken, 2022 yılında bu oranı yüzde 52‘ye çıkardık. Yatırım planlamalarımıza göre 2023 yılında ise demir yolu yatırımlarının payı yüzde 64 olacak. Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi bizim için son derece önemli. O nedenle alternatif finansman kaynaklarını da değerlendiriyoruz. Bunun için özel sektörün dinamizmini de harekete geçirdik. Böylece toplam 374,7 milyar TL’lik kamu-özel iş birliği projesini başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 83’ü tamamlandı. Yapımı devam eden kamu-özel sektör iş birliği projeleri ile 63,7 milyar TL daha yatırımı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Yatırım portföyümüzde 3 bin 342 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 991 milyar 476 milyon TL. Bu projelerde yaklaşık 447 milyar 595 milyonluk nakdi gerçekleşme sağladık. Ülke sathında yaklaşık 5 bin şantiyede ve hizmet noktasında 700 bini aşan çalışma arkadaşımız ile ülkemize özveri ile hizmet ve eser üretiyoruz” şeklinde konuştu.

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"SEYAHAT SÜRESİ 12 SAATTEN 2 SAATE DÜŞECEK"

Demir yolları projeleri hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “Ankara-Sivas Hızlı Tren (HT) hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 99,67 fiziki ilerleme sağladık. Kısmi olarak test ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandı. Proje 2023 yılı Nisan ayında tamamlandığında seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Bir başka önemli proje Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı, altyapı çalışmalarında yüzde 54,6 fiziksel ilerleme kaydettik. Ankara-İzmir arasında demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Bittiğinde 508 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Projesi, İpek Demir Yolu orta koridor güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birini teşkil ediyor. Projeyle Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresinin 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 2 saat 30 dakikaya düşmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

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"KÜÇÜKÇEKMECE (HALKALI)-BAŞAKŞEHİR-ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU PROJESİNİ 2023 YILINDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Saatte 120 kilometre ile Türkiye’nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Kağıthane-Havalimanı kesiminin yapımını tamamlandık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açacağız. Gayrettepe-Kağıthane arasını ise 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla işletmeye açacağız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu'nun yapımını tamamladık. Hastanenin yolunu yapmayan İBB, metro hattını da yapmayacaklarını bakanlığımıza bildirince ‘Hastaneye ulaşım hayat meselesidir, siyasi kavgaya alet edilemez’ dedik. Bakanlığımız bu projeyi devraldı. Yüzde 5 seviyesinde olan fiziki ilerlemeyi 28 ay zarfında yüzde 99 seviyesinin üzerine getirdik, yakında açıyoruz. İstanbul’daki bir başka projemiz ise mevcut Kirazlı-Başakşehir hattının doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı) Metrosu'nun (8,4 kilometre) yüzde 72’ye yakın fiziki gerçekleşmesi var. Hattı 2023 yılında hizmete alacağız. Bir diğer hattımız da 31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu. Tünel kazma işimizin yüzde 80’ini tamamladık. Projenin tamamını da 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projelerinin çalışmaları da devam ediyor. 2023 yılı ilk yarısında tamamlamayı hedefledik.”

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Uydu haberleşmesine değinen Karaismailoğlu, “Uydu haberleşme hizmetleri dışa bağımlı olmadan, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanıyor. Türksat 5A’yı 8 Ocak 2021 tarihinde uzaya göndererek, 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete aldık. 5B'yi de 19 Aralık 2021’de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlattık ve 14 Haziran 2022 tarihinde hizmete aldık. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı da 2023 yılı son çeyreğinde uzaya fırlatmayı planlıyoruz” dedi.

"DOĞALGAZIMIZIN LOJİSTİK MERKEZİ FİLYOS LİMANI OLDU"

Denizcilik altyapı yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, “Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 25 milyon ton/yıl kapasitesi ile Filyos Limanı, Karadeniz’in çıkış kapısı oldu. Ayrıca doğalgazımızın lojistik merkezi Filyos Limanı oldu. Bir başka liman projemiz, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın yapımına devam ediyoruz. 2003-2022 Eylül ayı arasında 28 ilde 90 kilometre sahil düzenlemesi yaptık. Tersanelerimizde teknolojik gelişimlere uyumlu, güvenli ve çevreye duyarlı gemiler inşa ediyoruz. 1930’lu yıllarda Türk boğazlarından yılda geçen gemi sayısı 3 bin seviyelerindeydi. Günümüzde ise yılda ortalama 40 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğindeki artış, gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artması, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar için de çok ciddi kaza riski söz konusu. İstanbul Boğazı’nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitesinin 25 bin olduğu düşünüldüğünde, bugün yaklaşık 40 bin olan trafik yükünün İstanbul Boğazı’nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği ortadadır” diye konuştu.

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"KANAL İSTANBUL İLE ÜLKEMİZ, KÜRESEL TİCARETTE DAHA ETKİN ROL OYNAYACAK"

Kanal İstanbul projesinde 204 bilim adamının görev aldığını aktaran Karaismailoğlu, “Mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul projesi, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması ve boğazın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra boğaz giriş ve çıkışlarında günleri bulan beklemeleri azaltacaktır. Kanal İstanbul ile ülkemiz, küresel ticarette daha etkin rol oynayacak. Kanal, İstanbul’un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacak. Sazlıdere Köprüsü'nün inşası devam ediyor. Ayrıca Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren projemizin, Kanal İstanbul’un altından geçecek şekilde tünelli olarak projelendirdiğimiz Halkalı-Ispartakule kesiminin de inşasına başladık” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, YOLCU TRAFİĞİ SIRALAMASINDA DÜNYADA 6., AVRUPA ÜLKELERİ İÇERİSİNDE 2. SIRAYA YÜKSELDİ"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin Avrupa ve dünya havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında dünyada 6. sıraya, Avrupa ülkeleri içerisinde 2. sıraya yükseldiğini hatırlatarak, “Türk sivil havacılığındaki gelişim sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz. 2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 130 ülkede 341 noktaya ulaştık. Türk sivil havacılığında küresel anlamda ses getiren yeni bir dönemi de İstanbul Havalimanı ile başlattık. Engelsiz ve yeşil havalimanı olarak yapımı gerçekleşen projemiz sayesinde dünyanın en büyük havalimanlarından biri gözbebeğimiz İstanbul’da hizmete girmiş oldu. Yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası'nı hizmete açtık. Yap-işlet-devret modeli ile ihale edilen Antalya Havalimanı'nda devletten bir kuruş çıkmadan yapılacak olan 765 milyon 252 bin 109 euro yatırımı başlattık. 25 yıl işletme süresi karşılığı olarak KDV dahil toplam 8 milyar 555 milyon euro kira alacağız. Kira bedelinin yüzde 25’i, 2 milyar 138 milyon 750 bin euro Mart 2022 tarihinde devletimizin kasasına girmiştir” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Marmara Bölgesi'nde oluşturulan otoyol ringinin önemli bir parçası olan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu ile transit ve yük trafiğini İstanbul-Kocaeli Sakarya şehir merkezinden uzaklaştırmış olduk. Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar 67,7 milyon araç geçti. Günlük 130 bin aracın geçtiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve günlük 60 bin aracın geçtiği Avrasya Tüneli olmasaydı; İstanbul trafiği tamamen kilitlenmiş, kıpırdamaz hale gelmiş olacaktı. Önemli projelerimizden bir diğeri olan 426 kilometre uzunluğunda, üzerinde Osmangazi Köprüsü’nün de yer aldığı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu hizmete sunduk. Projenin tamamlanması ile İstanbul İzmir arası 100 kilometre kısaldı ve ulaşım 8 buçuk saatten 3 buçuk saate indi. İstanbul-İzmir Otoyolu yapılmamış olsaydı; eski yol kapasitesini doldurduğundan, seyahat hızı 40 km/saatin altına düşecek, seyahat süresi ise 8,5 saat düzeyinden 14 saate çıkacaktı.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise, 2022 yılının ilk yarısında 828 yetkilendirme verildiğini söyleyerek, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin net satış toplamının yılsonunda yaklaşık 110 milyar TL olacağını ifade etti.

Karaismailoğlu'nun sunumundan önce İçişleri Bakanlığının bütçesine ilişkin tartışma yaşandı. Muhalefet milletvekilleri, İçişleri Bakanı Soylu’nun Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiğini savunarak, bakana yaptırım uygulanmamasını ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ı eleştirdiler. Bunun üzerine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, muhalefet milletvekillerine itiraz etti. Cora ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.