Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Karaismailoğlu: YTÜ 5G test alanı olacak

#5G#Adil Karaismailoğlu#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı
Bakan Karaismailoğlu: YTÜ 5G test alanı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5 G’yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5G test alanı olacaktır."  dedi.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bahar Festivali 2022 kapsamında düzenlenen Mobilite Vizyonu 2053 Programı’na katıldı. Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli, sizler için nasıl yoğurduğumuzu önünüzde açılacak kapıları tek tak anlatacağım. Size önemli bir müjdem var. Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5G’yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5 G test alanı olacaktır. Üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız bu alanda." dedi.

Gözden Kaçmasın

Kiralar il il mercek altına alınacakKiralar il il mercek altına alınacakHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#5G#Adil Karaismailoğlu#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı

BAKMADAN GEÇME!

Kanser öldüren virüs üretildi Tedavide umut ışığı: Diğer yöntemlere göre çok avantajlı

Kanser öldüren virüs üretildi! Tedavide umut ışığı: 'Diğer yöntemlere göre çok avantajlı'

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

Kanser öldüren virüs üretildi Tedavide umut ışığı: Diğer yöntemlere göre çok avantajlı

Kanser öldüren virüs üretildi! Tedavide umut ışığı: 'Diğer yöntemlere göre çok avantajlı'

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19