Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B’yi yıl sonunda fırlatacağız

Karaismailoğlu, “Türksat 5B haberleşme uydusunu bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatıyoruz. Türksat 6A’yı da 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Ocak ayında fırlatışını gerçekleştirdiğimiz Türksat 5A yolculuğunun dörtte üçünü tamamladı. Uydumuz mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak. Türkiye, uydu ve uzay sistemleri alanında artık uluslararası bir oyuncu olma yolundadır” dedi.

TÜRKSAT 6A TAMAMEN MİLLİ

Tamamen milli imkânlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A’yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planladıklarını belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya ekvatorundan 35 bin 160 kilometre uzaklığa ulaşan Türksat 5A, yolculuğunun dörtte üçünü tamamladı. Mayısın ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile birlikte, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika’nın yanı sıra, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i kapsama altına alacak. TV yayıncılığı ile birlikte veri haberleşme hizmetinde, ülkemizi Dünya’da Ku Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. Elektrik itki sistemi ile çok daha kaliteli TV yayıncılık ve haberleşme hizmeti verecek.”

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