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Bakan Karaismailoğlu Şile Feneri'nin açılışını yaptı

#Adil Karaismailoğlu#Fener#Restorasyon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restore edilen Tarihi Şile Deniz Feneri’nin açılışını yaptı.

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Sultan Abdülmecid döneminde 1859 yılında yaptırılan tarihi Şile Deniz Feneri’nde 27 Ağustos 2020 tarihinde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmaları sona eren fener için bugün açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve vatandaşlar katıldı.

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Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu restorasyonu başlayan diğer tarihi fenerler hakkında da bilgi vererek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’müz eliyle kıyılarımızın dört bir yanında denizcilerimize yol gösteren 41’i tarihî olmak üzere 493 fenerimizin restorasyon, bakım ve onarımlarını yaparak yeniliyoruz. 2020 yılında 5’i tarihi eser olmak üzere 94 fenerin bakım, onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarına başladık. Ayrıca tarihi olmayan 89 betonarme fener ile tarihi Anadolu Feneri’nin bakım ve onarımlarını da 2021 içinde tamamladık. İstanbul’da bulunan Ahırkapı ve Yalova’da bulunan Dilburnu tarihi fenerlerinin restorasyonları da tamamlanma aşamasında. Tarihi Türkeli, diğer adıyla Rumeli Feneri’mizde ise çalışmalar süratli ve titiz bir şekilde devam ediyor. Bunların yanında 2023 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut 52 fener kulesi ile 40 yüzer seyir yardımcısının yenilenmesini de gerçekleştireceğiz" dedi.

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"KANAL İSTANBUL İLE YENİ BİR ÇAĞIN KAPISINI AÇIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, ulaşım sektörü ve denizcilik anlamında yeni gelişmeler yaşanacağını belirterek, "Yüzyıllar boyunca Türk karasuları Avrupa ile Asya’yı, Akdeniz ile Karadeniz’i birbirine bağlayan en önemli suyollarını oluşturdu. Günümüzde hâlen dünyanın en hareketli ve yoğun deniz ticaretinin merkezindeyiz. 2003 yılından bu yana bu gerçeğin bilinciyle hareket ettik. 2003 yılında, dünyada 17. sırada yer alan Türk Sahipli Deniz Ticareti Filosu’nu bugün 15. sıraya yükselttik. Gemi inşa sanayinde de çok büyük başarılar elde ettik. 2002 yılında 37 olan tersane sayımız 84’e çıkardık. Yıllık üretim kapasitemizi 550 bin deadweıght ton’dan 4,65 milyon deadweıght ton’a yükselttik ve yerlilik oranımızı  yüzde seviyelerine ulaştırdık. Ülkemiz, mega yat üretimde dünyada 3’üncü sırada. 2002 yılında 149 olan liman sayımızı 217’ye çıkardık. 2021’de faaliyetlerine başlayan Sultan Abdülhamit’in rüyası Filyos Limanı büyük tonajlı gemilerin yeni adresi oldu. Bu limanımız Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zinciri için önemli bir aktarma merkezidir. Yine, Rize ilimizde İyidere Lojistik Limanı yapımına da başladık. Türkiye’nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracak Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısı, 1930’lu yıllarda ortalama 3 bin iken son yılların ortalaması 45 bini buluyor.Oysa İstanbul Boğazı’nın emniyetli yıllık geçiş kapasitesi 25 bine yakın" diye konuştu.

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"SAZLIDERE KÖPRÜSÜ’NÜN TEMELİ ATILDI"

Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü’nün temelini atarak projemize başladık. Yine diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı inşaatı kapsamında Halkalı-Ispartakule arası demiryolu hattı projemizi de Kanal’ın altından tünel ile geçecek şekilde planladık. Kanal İstanbul günübirlik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım ve bölgesel bir kalkınma projesidir. Salt ideoloji siyaseti ile memleketin hayrına olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Aynı zihniyet, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprüleri yapılırken de iş başındaydı" dedi.

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#Adil Karaismailoğlu#Fener#Restorasyon

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