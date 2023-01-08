Bakan Karaismailoğlu: Karaman YHT parkurunda 1 milyonu aşkın yolcu seyahat etti

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Karaman YHT hattı ile ilgili açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, YHT hattının 8 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldığını belirterek, hızlı, güvenilir ve konforlu ulaşımın vatandaşlarca yoğun ilgi gördüğünü vurguladı. Bir yılda Karaman-İstanbul-Karaman güzergahında 472 bin 532, Karaman-Ankara-Karaman güzergahında 721 bin 782 olmak üzere toplam 1 milyon 194 bini aşkın yolcunun YHT ile yolculuğu tercih ettiğini bildiren Karaismailoğlu, "Konya-Karaman arasında da 448 bin 245 yolcu YHT'yi tercih etti. İstanbul-Karaman arasında 2, Ankara- Karaman arasında 4 olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, bayram ve sömestir tatillerinde artan talebi karşılamak üzere ek seferler de düzenliyoruz. Bir yılda Karaman-İstanbul arasında günlük ortalama 1313, Karaman-Ankara arasında günlük ortalama 2 bin 5 yolcumuzu ağırladık" dedi.

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'ANKARA-KARAMAN ARASI 2 SAAT 40 DAKİKAYA DÜŞTÜ'

YHT ile tanışan 8'inci ilin Karaman olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin ortalama 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin de 2 saat 40 dakikaya düştüğünün altını çizdi. Karaismailoğlu, İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresinin de 6 saat olduğunu ifade etti. Ankara güzergahında Eryaman, Polatlı, Selçuklu, Konya, Çumra olmak üzere 5 ara istasyon bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, İstanbul hattında ise Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu, Konya, Çumra ara istasyonlarının bulunduğunu kaydetti.

Konya-Karaman hızlı tren hattı ile yük taşımacılığında da hız ve kapasitenin arttığına işaret eden Karaismailoğlu, kapasitesi 60 çift trene çıkarılan hatta yük trenlerinin de işletilmeye başlandığını ve bir yılda hattan taşınan toplam yük miktarının 1 milyon 742 bin net ton olduğunun altını çizdi.

'DEMİR YOLU AĞIRLIKLI YATIRIM SÜRECİNE GİRDİK'

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Karaismailoğlu, Konya- Karaman demir yolu hattının Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye –Gaziantep'e uzatılması çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek, "Ulaştırma 2053 Vizyonumuzu açıkladık. Bu vizyon çerçevesinde de hızlı trenle buluşan il sayımızı 52'ye çıkaracağız. Demir yolu ağırlıklı yatırım sürecine girdik. Şehir içi raylı sistemler ile birlikte devam eden demir yolu yatırım bütçemiz 27 milyar dolara ulaştı. Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi yepyeni ve tarihi başlangıca daha hazırlıyoruz. Biz günlük tartışmalar yerine işimize, Türkiye'nin geleceğine odaklanıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki çalışmalarımızla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz" dedi.