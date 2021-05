Bakan Karaismailoğlu: İkizdere'de oynanan oyun sadece çevre hassasiyeti değil

Rize'de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, belediyeyi ziyaret etti, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile birlikte kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Dolgu alanında yapılan Çay Çarşısı projesinde incelemelerde bulunan ve dev çay bardağı anıtı önünde fotoğraf çektiren Bakan Karaismailoğlu, daha sonra İyidere Lojistik Liman Projesi sahasına geçti.



RİZE, DAHA BEREKETLİ YARINLARA ERİŞECEK



Burada basın açıklaması yapan Bakan Karaismailoğlu "Rize'yi daha bereketli yarınlara taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, Doğu Karadeniz'in milli gelirden alacağı payı yükseltecek, bölgenin ekonomisini canlandıracak, binlerce insana iş sahası açılmasına vesile olacak Rize İyidere Lojistik Limanı için çalışmaların devam ettiğini belirterek, Karadeniz Bölgemizin incisi Rize doğasıyla, deniziyle göz bebeğimizdir. Yeşili mücevherimiz, çalışkan ve yürekli insanı baş tacımızdır. Devam eden yatırımlarımızla, yakın gelecekte Rizemiz, tarımı, turizmi ve endüstrisinin yanı sıra enerji ve ticaret alanında gelişerek daha bereketli yarınlara erişecektir. Karadeniz Havzasının en önemli liman ve lojistik merkezlerinden biri olacaktır. 2003ten bugüne kadar Rize'nin ulaşım ve iletişim yatırımları için 17 milyar 463 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Rize'de 2003e kadar sadece 20 kilometre bölünmüş yol varken, 176 kilometreye çıkardık. Daha önce, Ovit Dağı Tüneli Rize-Erzurum arasındaki kara yolunun İkizdere-İspir mevkiinde bulunan Ovit Dağı Geçidi’ni aşmıştık. Ovit Tüneli kasım ile nisan ayları arasında yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan İkizdere-İspir arasındaki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı Geçidi’nin yılın tamamında trafiğe açık olmasını sağlanmıştır. Ovit Dağı Tüneli Türkiye’nin en uzun, Avrupa’nın en uzun ikinci, dünyanın en uzun altıncı kara yolu tünelidir. Devamında Kırık ve Dallıkavak tünellerinde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde İkizdere ve Salarha tünellerini açılışlarını yapmak üzere tekrar Rize ye geleceğiz" diye konuştu.



8 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI SAĞLAYACAK



Bakan Karaismailoğlu, "Rize'de devam eden onlarca kara yolu projesi olduğunu belirterek, Rize-Artvin havaalanını bu yıl sonunda hizmete alıyoruz. 3 milyon metreküp denize dolgu dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak. Rize'de yapmakta olduğumuz önemli bir denizyolu yatırımı da kuşkusuz, İyidere Lojistik Liman Projesidir. Geçtiğimiz yıl başladığımız projemizi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Limanımızın hizmete girmesiyle birlikte yılda 3 milyon ton genel kargo ile birlikte, 8 milyon ton dökme yük ve 100 konteyner ve 100 bin araç Ro-Ro kapasiteli olarak bölgesel ticaretin can damarı olacak. Yıllık 13 milyon ton kapasiteli Rize İyidere Lojistik Limanı Projesinin gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 192 milyon dolar, üretime katkısı, 428 milyon dolardan fazla olacaktır. Yani ilk yıllardan itibaren yatırımımızın geri dönüşünü katbekat almış olacağız. Bu proje aynı zamanda bin kişiye doğrudan, 34 farklı sektörde 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkanı sağlayacaktır. Proje ile Rizemiz, Karadeniz'e açılan yeni bir lojistik üs olurken, limanımız hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sunacaktır" dedi.



YALAN YANLIŞ DEDİKODULAR YAYILMAKTA



Bakan Karaismailoğlu "İyidere Lojistik Merkezimizin ihtiyacı olan deniz dolgu taş ihtiyacının karşılanacağı İkizdere Cevizlik Taşocağı ile ilgili son dönemde yalan yanlış dedikodular yayılmakta ve bir algı operasyonu düzenlenmektedir. Zaten, insanımızın hayatına iyilik, güzellik, bereket getirecek, milletimizin hayrına olacak bütün projelere, bu cenahlar tarafından karşı çıkılmıştır. Bugün halkımızın hayatının ayrılmaz parçası olmuş, köprüler, tüneller, ürünümüzü pazara, hastamızı hastaneye, çocuğumuzu okula taşıyan emniyetli yollarımız halkımızı Türkiye'nin her yerinden dünyaya ulaştıran havalimanlarımız, çöle dönmüş doğu ve güney doğu illerimize gürül gürül su götüren barajlarımız zamanında hep bir dirençle karşılanmıştır. Hayatta bir tane dikili ağacı olmayan bu grupların önce, bütün illerimizde şehirlerimizin en kıymetli alanlarını dönüştürdüğümüz millet bahçelerine bir baksınlar. Elbette, yaptığımız her projede hem ekonomik getiriler hem çevresel kazanımlar hem de sosyal katkılar hesaplanmakta ve tartılmaktadır. Tüm bu unsurların dengesi gözetilmekte, her projeden sonra istemeden etkilenen bir ağaç varsa yerine yüzlercesi dikilmektedir" diye konuştu.



ÇEVRE ETKİLERİ, SÜREKLİ OLARAK KONTROL EDİLECEK



Rize İyidere Lojistik Liman yapımında deniz dolgusu için, bütün projelerde olduğu gibi burada da öncelikli olarak mevcut taş ocaklarının kullanılması öncelikleri olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:



İhtiyaç duyulan deniz suyuna dayanıklı taş rezervi konusunda mevcut taş ocakları da dahil tam 10 yerden numuneler alınmış, uygun taşın burada olduğu bilimsel ve tarafsız kurullar tarafından tespit edilmiştir. Cevizlik Taş Ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanarak Rize Valiliğince onaylanmıştır. Çevre etkileri, sürekli olarak kontrol edilecektir. Ocak sahasında açık işletme yöntemleri kontrollü şekilde uygulanacak, ocak içerisinde kesinlikle kırma-eleme tesisi kurulmayacaktır. Ocakta yapılacak faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak sarsıntı ve gürültü değerleri, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler sınırlarında kalacaktır. Çalışmalar halkımızı rahatsız edecek boyutlara katiyen ulaşmayacaktır. Sarsıntı ve gürültü ölçümleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuarlar ve akademisyenler tarafından kontrol altında tutulacaktır. Ocağımız Cevizlik köyüne kuşbakışı 1800 metre, Gürdere köyüne 2 bin 500 metre uzaklıktadır. Yani yerleşim alanlarına bir hayli uzak mesafede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecektir. Maden İşleri Genel Müdürlüğünün meri mevzuatı çevresinde; ocak sahasında üretime başlamadan önce bitkisel toprak sıyrılacak olup, üretim sonrası arazi ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza edilecektir. Sadece 13,5 hektarlık ÇED alanında taş ocağı faaliyeti sürdürülecektir. Taş kırma faaliyetleri bitiminden sonra taş ocağı bölgesi bitkisel toprakla doldurulacak, tarımsal, bitkisel verimlilik aynı kalacaktır. Mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır.



70 YIL DEĞİL, SADECE 2 YIL



Cevizlik Taş Ocağının 70 yıl değil, sadece 2 yıl süre ile işletileceğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu "Ocaktan sadece ve sadece liman için taş çıkarılacaktır. Taş ocağı çalışmalarında 3 şiddetinde deprem etkisi oluşacağı kesinlikle yalan ve yanlıştır. Hazineye ait ocak çalışma sahasında tarla yoktur, kesinlikle tarlalara dokunulmayacaktır. Taş ocağı için iki ruhsat verildiği bilgisi kesinlikle yanlıştır. Sadece tek ruhsatlı bir çalışma söz konusudur. 100 bin ağaç kesilecek yönündeki ifadeler tamamıyla gerçek dışıdır. Her projenin planlanmasında doğaya olan hassasiyetimiz nedeniyle en ince ayrıntıya kadar işimizi planlıyoruz. Örneğin; Rizeye tekrar gelen Maden İşleri Genel Müdürlüğünün teknik ekibi, bölgeye alternatif bir ocak olup olmadığını tekrar araştırmış ve başka uygun bir ocak olmadığını tutanak altına almıştır. Yani Rizeyi önümüzdeki on yıllarda katbekat zenginleştirecek İyidere Lojistik Liman inşaatımızın ihtiyacı olan taş niteliğini sadece bu noktadan karşılayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.



PROJELERİMİZ EN AZ 200 YIL ÜLKEMİZE HİZMET EDECEK



Türkiye'nin, dünyanın en önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle tarihi fırsatlarla karşı karşıyayız. Bu fırsatları aşa, işe, üretime dönüştürmek üzere son derece kapsamlı bir Lojistik Master Planı yaptık. Bu plan doğrultusunda yaptığımız tüm projelerimiz ulaşımın her modunda dünyanın ticari koridorlarında oyun kurucu ülke olmak içindir. Projelerimiz; yapımları sırasında 2 yıl minimum düzeyde sıkıntı verebilir. Fakat projelerimiz en az 200 yıl ülkemize hizmet edecektir. Anadolu, Avrupa'dan uzak Asya'ya Afrika'dan Kuzey Avrupa ve Rusya'ya, Akdeniz'den Basra Körfezine ve oradan Hint Okyanusuna bütün yolların hem deniz hem de kara köprüsüdür. Başta, bugünden İngiltere'den Çine ulaşan Orta Koridorun hakimi olmuş bir ülke olarak, yatırım yapmak ve ulaşımın her modunda jeopolitik imkanlarımızı ekonomik kazanımlara dönüştürmek durumundayız. Diğer taraftan Akdeniz'in ürünlerini Karadeniz'e, Karadeniz'in bereketini Akdeniz'e taşıyacak lojistik altyapımızı kurduk. Limanlarımızla bu büyük resmi başarıya ulaştıracağız. Tamamlamak üzere olduğumuz Filyos limanımız, kabiliyetlerini her geçen gün artırdığımız Trabzon Limanımız ve nihayet İyidere Limanımızla Karadeniz'i kucaklayan kıyılarımız boyunca, dünyanın yeni ticaret gölü Karadeniz'in ticaretine hükmedeceğiz. Elbette bütün bunlar olurken, bizim için doğamızın, toprağımızın da gelecek nesillere olduğu gibi aktarılması çok çok kıymetlidir. Biz devlet olarak bu bilinçle hareket etmekteyiz. Çocuklarımıza en yüksek ekonomik faydayı sunacak işleri yaparken, doğaya da mümkün olan en az müdahaleyle ilerliyoruz. Projelerimizi tamamladığımızda proje alanlarını eskisinden daha zengin bir toprak ve bitki örtüsüyle bırakacağız. Cevizlik Taş Ocağındaki faaliyetler tamamlandıktan sonra, buralarda zarar gören bir ağacın yerine, on ağaç dikeceğiz. Hükümetlerimiz dönemindeki fidanlarımızı toprakla buluşturma seferberliği, Dünyanın büyük takdirini kazanmıştır. Son 19 yılda 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bakanlığımız, sadece karayolları yatırımları sayesinde yılda 2 milyon 500 bini aşkın ağaca eş değer karbondioksit salınımını ortadan kaldırmıştır. Sadece 2020 yılı içinde zamandan 1 milyar 324 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar, çevre maliyetlerinden yaklaşık 11 milyon dolar tasarruf sağladık" dedi.



YATIRIMLARA KARŞI ÇIKANLARA NE DEVLETİMİZ NE HALKIMIZ KULAK ASMIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 21 Temmuz 2020'de Karadeniz'de büyük doğal gaz keşfinin müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Yakın zamanda Karadeniz Havzası, petrol, doğalgaz ve daha birçok yeraltı kaynaklarının çıkarıldığı enerji bölgesi olacak. 2023 yılında tamamlayacağımız Rize İyidere Lojistik Limanı ile de Rizemiz'i lojistik üssü yapacağız. Karadeniz önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacaktır. Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan sağlayacakları kazançları ön gören tüm Karadeniz ülkeleri liman yatırımlarına hız vermiş, hummalı hazırlıklara girişmiştir. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacaktır. Dün 3üncü köprüye, İstanbul Havalimanına, Şehir Hastanelerine karşı çıkanlar, bugün burada Rize İkizdereli kardeşlerimizi yalanlarıyla kandırmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de Rize'nin, Trabzon'un evlatlarıyız. Karadeniz'in ekmeğiyle, suyuyla büyüdük. Ülkemize ve bölgemize yapacağımız büyük yatırımlara karşı çıkanlara artık ne devletimiz ne halkımız ne gençlerimiz kulak asmıyor. Hem doğayı koruyacağız hem de ülkemizi çağın en ileri altyapısıyla donatacağız. Rize İkizdere'de oynanan oyun ise sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile defedilecektir. Bölgemize ve ülkemize yapılan büyük yatırımları yaparken dönemsel ve kısmi birtakım sıkıntıları hep birlikte ve elbirliği ile aşacağız. Bizim yapmak istediklerimiz Rizemiz'in ve tüm ülkemizin istihdam imkanlarını, ticaretini, ekonomisini geliştirmek. Rize'yi Karadeniz'in lojistik kavşak ve üs bölgesi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

