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Bakan Karaismailoğlu: Hedef yenilikçi ve şeffaf bir ulaşım altyapısı

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Adil Karaismailoğlu#5G
Bakan Karaismailoğlu: Hedef yenilikçi ve şeffaf bir ulaşım altyapısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bilişim alanındaki hedefimiz çok net; teknolojik gelişmeleri takip eden değil, yön veren ülke olmak istiyoruz. Özellikle 5G teknolojileri ile birlikte sektördeki yerli ve millilik oranlarımızı çok daha yukarıya çıkaracağız" dedi.

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Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca düzenlenen, geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin ele alınacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda yaptığı konuşmada, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığını ve denizciliğin dünya için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, hedeflerinin, etik değerleri gözeten, bilimsel temellere dayalı, insana, çevreye ve tarihe duyarlı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerini benimseyen, yerel tabana hitap ederken bölgesel ve küresel entegrasyonu göz ardı etmeyen bir ulaşım altyapısı inşa etmek olduğunu ifade etti. Karaismailoğlu, yüksek kalitede kesintisiz, konforlu hizmet perspektifi sunan, yenilikçi değerlerle bezenmiş, eşit, dengeli, sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin öncüsü olarak, herkes için etkin bir ulaşım ve iletişim sistemini ülkeye kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

BÜTÜNSEL KALKINMA

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Şura kapsamında bu hedeflere ulaşılmasını sağlayan politika ve stratejilerin belirleneceğini aktaran Karaismailoğlu, "Dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projeleri, koronavirüs sonrası dünyada ulaşımın iyileştirilmesi, esnekliği ve küresel tedarik zincirlerinin yeni standartları, bütünsel kalkınmayı sağlayacak ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi gibi önemli konularda sektördeki işbirliği fırsatlarını, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyacağız. Geleceğe yönelik fırsatları belirleyeceğiz ve işbirliği olanaklarımızı masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Adil Karaismailoğlu#5G