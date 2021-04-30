Bakan Karaismailoğlu: Garanti ücret iddiaları asılsız

DHMİ tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı’na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL (Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) tarafından salgın döneminde Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir” denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da sosyal medya hesabından “Uçmayacak uçağın, uçağa binmeyecek yolcunun da parası ödenecek’ şeklindeki asılsız söylemlere inat İstanbul Havalimanı, 17 bin 407 uçuşla mart 2021´de de Avrupa’nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Bu gurur hepimizin” paylaşımını yaptı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ise, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Yapıcı ve doğru eleştiri mükemmelliğin yolunu açar. Ama karalama yapılırsa kurumlar zarar görür. İstanbul Havalimanı’na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya, azim ile çalışmaya devam edeceğiz.”

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