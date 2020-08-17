Bakan Karaismailoğlu demiryolu hedeflerini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından bu yana çok sayıda proje yapıldığını ve onlarcasının da bittiğini belirterek, şu ana kadar 9 milyar TL bedelli proje yapıldığının altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu, salgın sürecinde demir yolunun öneminin bir kat daha anlaşıldığını belirterek, hedeflerinin, demiryolu taşımacılığını 2025 sonrasında yüzde 20 seviyesine çıkarmak olduğunu kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van temasları kapsamında çarşı esnafı ile bir süre sohbet edip, Tuşba Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkanı Salih Akman, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, burada Başkan Akman’dan ihale aşaması tamamlanan Akköprü Millet Bahçesi ile bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan Tuşba Millet Bahçesi, Ağartı Halk Plajı, İskele Sahil Bandı 3. Etap Projesi, Sahilyolu Projesi, Semt Çarşısı gibi ilçenin kaderini değiştirecek olan mega projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, Tuşba Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu ve projelere destek vereceklerini söyledi.

VAN’A YAKLAŞIK 9 MİLYAR TL’LİK PROJE YAPILDI

Programında yer alan TCDD Feribot İskele Sahilinde incelemelerde de bulunan Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın Van ile ilgili yatırımları konusunda gerekli istişarede ve incelemelerde bulunduklarını ifade etti. En büyük hedeflerinin devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi ve Van’ın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerin planlamasını yapmak olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Van bölgesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana çok sayıda proje yapıldı ve onlarca proje ise bitti. Van’a yaklaşık 9 milyar TL civarında proje yapıldı. Devam eden pek çok da projemiz var. İnşallah vatandaşın yaşam koşullarını rahatlatacak projeleri bir bir hizmete alacağız ve yenilerini yapacağız.”

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI KAPASİTEMİZ DAHA DA ARTACAK

Konuşmasında Van için çok önemli olan çevre yolu için de görüşmeler yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “İnşallah orada da ciddi ilerlemeleri kaydedip Vanlıların hizmetine sunacağız” dedi.

Van’ın ülkemizin en önemli bölgelerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın değer ve önem verdiği bir bölgedir. Şu an Van Gölü kıyısındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının Van feribot iskelesinin bulunduğu yerdeyiz. Salgın sürecinde demir yollarının önemi biraz daha anlaşıldı. Buradaki kapasite iki katına çıktı. İran ile olan ticaret demiryollarından sağlanmaktadır. Ülkemize lojistik anlamında çok büyük değer katan bir bölgedir” ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu Türkiye’de salgın sonrası demiryolu taşımacılığı kapasitesini genişleteceklerine dikkat çekerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ülkemizde şu an demiryolu taşımacılığı, genel taşımacılık içerisinde yüzde 4’lerdedir. Kısa zamanda bunu yüzde 10’lara çıkarmayı, 2025 sonrası da yüzde 20’lere çıkarmayı hedefliyoruz. “

Lojistik olarak en çok önem verdikleri konulardan bir tanesinin demiryolu taşımacılığı olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Burası da Türkiye ile İran’ın lojistik anlamında bağlantı sağlayan önemli bir noktadır. İskele etrafında çevre düzenlemesi başladı. İkinci iskeleyi de yapıp aynı anda iki tane feribot yükleme-boşaltma yapabilecek şekilde yılsonuna kadar buradaki işlerimizi tamamlayacağız. Burayı da kısa sürede daha güzel bir şekilde Vanlıların hizmetine sunacağız” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra beraberindekilerle Gürpınar Belediye Başkanlığına da ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile görüştü. Tanış, Bakan Karaismailoğlu'na ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.