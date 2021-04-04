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Bakan Karaismailoğlu: Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli 103 amiralle ilgili tepki gösterdi ve "Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vesayetçi zihniyetin Milli İradeyi hedef alan tehdidine karşı müsamaha gösterilmeyecektir. Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir. #HaddiniziBilin #HodriMeydan" açıklamasında bulundu.
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