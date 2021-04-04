MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Karaismailoğlu: Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir
GeriEkonomi Bakan Karaismailoğlu: Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 04.04.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu: Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Karaismailoğlu: Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli 103 amiralle ilgili tepki gösterdi ve "Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vesayetçi zihniyetin Milli İradeyi hedef alan tehdidine karşı müsamaha gösterilmeyecektir. Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir. #HaddiniziBilin #HodriMeydan" açıklamasında bulundu. 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi