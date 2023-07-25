Bakan Kacır’dan yapay zekâ ve 5G çıkışı! AR-GE desteğinde aslan payı 5G’ye

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, ülkede yapılan “yapay zekâ” ve “5G” çalışmalarına ilişkin çalışmaları anlattı. “Üretici Yapay Zekâ” konusunda ulusal stratejilerin geliştirilmesine hız verildiğini, özel sektör girişimlerinin desteklenerek kamu yatırımlarının hızlandırılacağını vurgulayan Kacır, 5G teknolojisine ilişkin olarak da “Kamu Ar-Ge desteklerinde en büyük bütçelerden biri 5G geliştirme projesine tahsis edildi. Yerli ve milli 5G çözümlerimiz ile ülkemizdeki veri transfer kapasitesi kısa vadede artırılacak” dedi. DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın’ın soru önergesini yanıtlayan Bakan Kacır, ülkede yapılan “yapay zekâ” ve 5G çalışmalarına ilişkin özetle şu bilgileri paylaştı:

YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRILARI

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nin eylem planı kapsamında, bu alanda insan kaynağının ve girişimlerin geliştirilmesine yönelik olarak birçok çalışma yürütülmektedir. TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Enstitüsü (YZE) tarafından; Yapay Zekâ teknolojilerinin müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamayı ve Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemini harekete geçirmeyi amaçlayan Yapay Zekâ Ekosistem Çağrıları yürütülmektedir.

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YAPAY ZEKÂYA DAYALI FABRİKA

KOSGEB tarafından KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı proje teklif çağrılarına çıkılmakta, KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları arasında “Yapay Zekâya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri”ne yer verilerek yapay zekânın endüstride yaygınlaşması hızlandırılmaktadır.

Bakanlığımız destekleriyle kurulan Girişim Sermayesi Fonlarında yapay zekâ alanı öncelikli alanlar arasında yer almakta olup bu alanda teknoloji geliştiren teknogirişimlerin sermayeye erişimleri kolaylaştırılmaktadır. Öte yandan, ‘Milli Teknoloji Akademisi’ çatısı altında başlatılan Sektör Kampüste” Programında, alanında uzman teknoloji firmalarımız üniversitelerde yapay zekâ dersleri yürütmektedir.

Bakanlığımızca önümüzdeki dönemde ‘Üretici Yapay Zekâ’ ve büyük dil modelleri konusunda da ulusal stratejiler geliştirilmesi, öncelikli alanlara yönelik özel sektör girişimlerinin desteklenmesi ve kamu yatırımlarının hızlandırılması amaçlanmaktadır.

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YAPAY ZEKÂ HUKUKU

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, yapay zekâ teknolojisi ile ilişkili olarak ortaya çıkan etik, hukuki ve güvenlikle ilgili konuları kuvvetli bir şekilde adreslemektedir. Strateji kapsamında, bu hususların ele alınması için ‘Yapay Zekâ Hukuku ve Etik Çalışma Grubu’ ile ‘Güvenilir ve Sorumlu Yapay Zekâ Çalışma Grubu’ oluşturuldu.

Ayrıca, yapay zekânın insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü standartlarına dayalı olarak geliştirilmesi, tasarlanması ve uygulanmasına yönelik yasal bir çerçevenin unsurlarını belirlemeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Yapay Zekâ Komitesi (CAI) çalışmalarına da katılım ve katkı sağlanmaktadır.

KÜMELENME ÇALIŞMALARI

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Milli 5G çözümlerinin geliştirilmesi için önemli adımlar atılmaktadır. Kamu Ar-Ge desteklerinde bugüne kadarki en büyük destek bütçelerinden biri 5G geliştirme projesine tahsis edilmiştir. Bu destekler neticesinde Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi oluşturulmuş ve yürütülen çalışmalar ürünleşme safhasına gelmiştir.

ULAK Haberleşme A.Ş. tarafından da bu alanda önemli bir gelişim kaydedilmiştir. Hızlıca olgunlaşan yerli ekosistemimiz, 5G mobil iletişim altyapısının kurulmasında üstlenici konumunda olacaktır. Yerli ve milli 5G çözümlerimiz ile ülkemizdeki veri transfer kapasitesi kısa vadede artırılacaktır.

Diğer taraftan, ülkemizde veri merkezi kapasitesi de hızla artırılmaktadır. Yakın gelecekte küresel veri merkezi işleticilerinin ülkemize yatırım yapmaları sağlanacak.