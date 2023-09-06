Bakan Kacır’dan gençlere vergisiz telefon açıklaması

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Gençlere yönelik vergisiz telefon konusunda açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır “Normalde beş yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil, gayemiz bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum” dedi. Kabine toplantısının ardından basın mensurlarının sorularına cevap veren Bakan Kacır, şunları söyledi:



GAYEMİZ ERTELEMEK DEĞİL VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTMAK



“(Gençlere yönelik vergisiz telefon) Bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke yani malumunuz yaş ortalamamız 33. çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor. Normalde beş yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil, gayemiz bir an evvel sözlerimizi milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz.



RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI



(Rusya ziyaretinde yer alması) Tabii Rus iş insanlarının Türkiye'de önemli yatırımları var. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek. Biz de onları teşvik etmeye, desteklemeye devam edeceğiz. Pek çok ülkede olduğu gibi. Rusya’da Türkiye’ye çok yoğun bir yatırım ilgisi var aslında. Bazı alanlarda daha stratejik işbirlikleri de mümkün. Karşılıklı kabiliyetlerimiz güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz. Yani savunma sanayinde de tabii bazı görüşmeler yapılıyor. Zaten malumunuz var. İşte hava savunma sistemleri Rusya'dan temin ediyoruz. (İKİNCİ S400) Onlarla ilgili artık açıklamaları ilgililer yapar.”