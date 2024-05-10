Bakan Kacır: Sanayimizde çarklar hız kesmeden dönmeye devam ediyor

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Bakan Kacır'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Sanayimizde çarklar hız kesmeden dönmeye devam ediyor. Sanayi üretimi Mart ayında yıllık %4,3 artış kaydetti. En fazla yükseliş, yıllık %34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bu göstergeler, #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimiz için doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değer üreterek büyümeye devam ediyor.
Sanayimizde çarklar hız kesmeden dönmeye devam ediyor. 🇹🇷⚙️— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 10, 2024
Sanayi üretimi Mart ayında yıllık %4,3 artış kaydetti.
En fazla yükseliş, yıllık %34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti.
Bu göstergeler, #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimiz için doğru yolda ilerlediğimizi… pic.twitter.com/wS76L5pnwL