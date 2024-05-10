×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Kacır: Sanayimizde çarklar hız kesmeden dönmeye devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Mehmet Fatih Kacır#Sanayi
Bakan Kacır: Sanayimizde çarklar hız kesmeden dönmeye devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 11:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açıklanan sanayi üretimi rakamları hakkında açıklama yaptı. Bakan Kacır "Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değer üreterek büyümeye devam ediyor." dedi.

Haberin Devamı

Bakan Kacır'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: 

Sanayimizde çarklar hız kesmeden dönmeye devam ediyor. Sanayi üretimi Mart ayında yıllık %4,3 artış kaydetti. En fazla yükseliş, yıllık %34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bu göstergeler, #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimiz için doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değer üreterek büyümeye devam ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Mehmet Fatih Kacır#Sanayi

BAKMADAN GEÇME!