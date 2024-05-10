Bakan Kacır: Sanayimizde çarklar hız kesmeden dönmeye devam ediyor

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Bakan Kacır'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Sanayimizde çarklar hız kesmeden dönmeye devam ediyor. Sanayi üretimi Mart ayında yıllık %4,3 artış kaydetti. En fazla yükseliş, yıllık %34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bu göstergeler, #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimiz için doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değer üreterek büyümeye devam ediyor.