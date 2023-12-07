Bakan Kacır: Çip ve bulut teknolojileri alanında iki önemli anlaşmaya imza atıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani huzurlarında, iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mohammed bin Ali AL Mannai arasında çip ve bulut teknolojileri alanında iki önemli anlaşmaya imza atıldı.

Bakan Kacır, Katar’ın başkenti Doha’da imzalanan anlaşmalara ilişkin CNN TÜRK’e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanımız liderliğinde geniş heyetle Doha'ya ziyarette bulunduk. Katar ve Türkiye arasında 12 farklı anlaşma imzalandığını hatırlattı. Anlaşmalara imza attık. Bakanlık olarak son derece önemli gelişmelerin hızlanmasına neden olacak anlaşmalar. Çip teknolojileri alanında gelişme gösterilecek. Sistemlerin çiplerini halihazırda yerli olarak yapabiliyoruz, bunu sivil endüstriye taşımak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde attığımız imzanın sonuçlarını hızla görmeye başlayacağız.

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Katar Bilgi Teknolojileri bakanlığıyla anlaşma gerçekleştirdik. Dijital dönüşümde iki ülkenin kabiliyetlerini birleştirmek, böylelikle Türkiye'de dijital ekonominin büyümesini hızlandırmak için ortak projeler gerçekleştirmek için adımlar atmış olduk. Birlikte geliştireceğimiz çalışmalar diğer paydaşların katılımıyla önemli dijital network oluşturulmasına vesile olacak. Türkiye-Katar arasında dijital koridor oluşturulması, önümüzdeki dönemde gelişen adımlar atılmasında kıymetli işbirliği olacak.

"TÜRKİYE ÜRETİCİ ÜLKE OLACAKTIR"

Dijitalleşme hızlandıkça kullanılan cihazlar bağlantılı hale geliyor. Otomobillerden bahsederken seyahat ettiğimiz bilgisayardan bahsetmeye başladık. Pek çok eşya internete bağlı, birbiriyle haberleşen cihazlar haline geliyor. Dönüşümün üzerinde önümüzdeki dönemde yapay zekayla devrim gelecek. 10 yıl içinde çiplerin yüzde 70'i yapay zeka çipleri haline gelecek. Türkiye olarak özellikle üretim gücüne sahip olduğumuz sektörlerde bu dijital dönüşümde kritik bileşenlerin tasarım üretimini sağlamak zorundayız. Güçlü ülkelerden olamazsak kritik sektörlerde iddialı konumumuzu sürdürmemiz mümkün olmaz. Türkiye üretici ülke olacaktır.

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"TÜRKİYE AVRUPA'DA BİRİNCİ"

Elektrikli otomobil satışları bir önceki yılın 10 mislini aştı. 60 bin aracın yüzde 25'i Togg. 120 bin Togg yollara çıkmış olacak. Elektrikli araçlar yeni fırsatlar doğuruyor. Petrol ithalatçısı bir ülkeyiz. Benzin ve dizel kullanımı Türkiye için cari açık demek. Elektriğin önemli kısmını yerli kaynaklardan üretebiliyoruz. Yüzde 55'i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Yine diğer fırsat da 2053 karbon sıfır hedeflerimiz. Temel sektörlerde hızlı dönüşüm gerçekleştirilmeli. Bunun başında enerji ve ulaştırma geliyor. Elektrikli araçlara geçiş Türkiye'nin karbon nötr hedefleri için mutlak. Biz bu fırsatı milli marka otomobili yollara çıkararak yakalamak adına çok çok önemli adımı yakaladık. Diğer markaların elektrikli araç yatırımlarını ülkemizde gerçekleştirmeleri için çaba gösteriyoruz. Markalar radarımızda, onlarla sık irtibat halindeyiz. Elektrikli araçların yaygınlaşması için şarj meselesine biz ve vatandaşlarımız önem gösteriyor. EPDK ve bakanlığımız işbirliğinde önemli adımlar attık. Gerekli düzenlemelerle şarj faaliyetlerinin lisanslanmasının önünü açtık. Tüm şehirlerdeki şarj istasyonu ağında 2000'e yakın hızlı şarj bağlantıları var. Bu planları yaparken, şehir nüfuslarına, elektrikli araç sayılarına, trafik miktarlarına bakarak planlama yaptık. Özellikle elektrikli araç sayısı açısından geriden geleceğini öngördüğümüz bölgelerde hızlı şarjlar için yatırım kapsayan destek paketleri oluşturduk. Elektrikli araç sahipleri kendi araçlarını tıpkı cep telefonu şarj eder gibi evde ve işyerlerinde şarj edebilirler. Kamuya açık alanlardaki şarj istasyonlarından yararlanabilecekleri gibi diğer imkanlarla da araçlarını şarj edebilirler. Şu anda Türkiye kamuya açık şarj istasyonlarının elektrikli araçlara oranına göre Avrupa'da bir numara.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani huzurlarında, iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mohammed bin Ali AL Mannai arasında çip ve bulut teknolojileri alanında iki önemli anlaşmaya imza atıldı.

Bakan Kacır, Katar’ın başkenti Doha’da imzalanan anlaşmalara ilişkin CNN TÜRK’e özel açıklamalarda bulundu.