Bakan Kacır açıkladı: Ülkemizi ’Bölgesel batarya üretim üssü’ haline getirmeyi amaçlıyoruz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu kapsamda bugüne dek sabit yatırım tutarı 78 milyar 543 milyon lira olan, 6 bine yakın kişiye ilave istihdam sağlayacak, biri bugün açılışını yaptığımız fabrika olmak üzere 16 firmamızı teşvik sistemimizle destekliyoruz" diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuzla’da Ampherr Batarya Teknolojileri fabrikası açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, "Dünyanın savaşlar, salgınlar, iklim değişikliği gibi çok boyutlu krizlerle karşılaştığı bir dönemde ülkemiz, kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Ekonomimiz sanayimizin öncülüğünde son 14 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız (GSYİH) ilk kez 1 triyon dolar barajını aşarak rekor kırdı. Sanayi üretimimiz, yıllık yüzde 10’un üzerinde bir artışla son 2 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Sanayi üretimimizdeki en hızlı yükselişi yüksek teknoloji üretiminde gerçekleştirdik " dedi.



"ÜLKEMİZİ ’BÖLGESEL BATARYA ÜRETİM ÜSSÜ’ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"



"Bakan Kacır, "Bugün dünyada batarya üretim kapasitesi 2.6 terawatt saat düzeyindeyken, 2030’a geldiğimizde bu rakamın 3.5 misline yani 9 terawatt saate ulaşacağı öngörülüyor. Bu tabloda elektrikli araçlar ve mobilite sektöründeki öncü olma iddiamızı kuvvetlendirmek ve pazar payımızı artırarak ülkemizi, ’Bölgesel batarya üretim üssü’ haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda yatırımlarımızı hızlandırıyor, batarya ve enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesini ve üretimini öncelikli olarak destekliyoruz." diye konuştu.



"752 BİLİM İNSANI VE ARAŞTIRMACIYA 1 MİLYAR 600 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK"



Kacır, "Bu kapsamda bugüne dek sabit yatırım tutarı 78 milyar 543 milyon lira olan, 6 bine yakın kişiye ilave istihdam sağlayacak, biri bugün açılışını yaptığımız fabrika olmak üzere 16 firmamızı teşvik sistemimizle destekliyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın mobilite çağrısıyla, enerji depolama ve batarya teknolojilerine yönelik 3 milyar lira büyüklüğündeki 4 yatırım ve Ar-Ge projesini harekete geçirdik. TÜBİTAK Burs ve destek programlarıyla son 5 yılda enerji depolama ve batarya teknolojileri alanında 316 proje, 752 bilim insanı ve araştırmacıya 1 milyar 600 milyon lira destek sunduk" şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından Bakan Kacır ve törene katılanlar kurdele keserek fabrikanın açılışını yaptı. Fabrikayı da gezen Bakan Kacır incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.