Bakan Kacır: 13 gündür Filistin topraklarında mezalim yaşanıyor

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Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEBKİM OSB) açıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tesis yetkilileri ve davetliler katıldı. 50 bin metrekare alan üzerinde 1 milyar 700 milyon TL yatırım ile hayata geçirilen tesise ilişkin Kacır, "Bu tesis ile bugüne kadar hep ithal ettiğimiz silanla termine edilmiş poliüretan yapıştırıcı ve dolgu ürünlerini ilk defa ülkemizde üretiyoruz. Ülkemizin tarihi projelerinden Togg, savunma ve havacılık gibi stratejik sektörlerin önemli bir girdisini yurt içinden temin edeceğiz. 500 kişiye istihdam sağlayacak bu tesiste üretilecek yüksek katma değerli ürünler, dünyanın 5 kıtasında 150 ülkeye ulaşacak. Kampüsümüz, çevreci üretim anlayışıyla ekonomimizin yeşil dönüşümüne katkı sunacak" dedi.

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'YATIRIM İŞTAHINDAN ZİYADESİYLE MEMNUNUZ'

Türkiye'nin 'Türkiye Yüzyılı'na adım attığını, bu süreçte petrokimya yatırımları yaptıklarını ifade eden Kacır, "Kimya endüstrinin can damarı olan büyük ölçekli ve entegre petrokimya yatırımlarını uluslararası iş birlikleriyle ülkemize kazandırıyoruz. Küresel sermayenin, petrokimya yatırımları için ülkemize ilgisi yüksek. Yatırım iştahından ziyadesiyle memnunuz. Önümüzdeki dönemde yatırım müjdelerini kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yatırım iştahında kuşkusuz ülkemizdeki siyası istikrar ve güven, ülkemizin cazip yatırım ortamı, nitelikli iş gücü, yatırımcı dostu teşvik sistemi ön plana çıkmakta. Aynı zamanda kimya sektörümüzün en önemli girdileri olan hammadde ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak üzere attığımız kritik adımların da etkisi büyük. Bugün ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik kurulu gücümüzdeki payı yüzde 54'ü aştı" diye konuştu.

'YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN FİNANSMAN SAĞLAYACAĞIZ'



Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası'nın hazırlandığını hatırlatan Kacır, "Karadeniz'de gerçekleştirdiğimiz doğal gaz keşifleri ile petrol ve doğal gaz kaynaklarında kendi kendine yeterlilik sağlama yolunda önemli bir adım attık. Yeni yatırımları ülkemize çekerken sektörümüzün başta Avrupa Birliği düzenlemeleri karşısında rekabetçiliğini korumak ve teknoloji geliştirme kabiliyetini artırmak üzere, özel sektörden paydaşlarımız ile iş birliği içerisinde 'Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası'nı hazırladık. Dünya Bankası ile hayata geçireceğimiz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ile de önümüzdeki dönemde, sektörümüzün yeşil dönüşüm odaklı projeleri için finansman sağlayacağız. Yatırımlarıyla, sağladıkları istihdam, gerçekleştirdikleri üretim ve ihracatla, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını döşeyen tüm yatırımcılarımızla, alın ve akıl terini esirgemeyen emekçilerimizle, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almak için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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'TÜRKİYE, MAZLUMLARIN UMUT IŞIĞIDIR'

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin de Kacır, "Biliyoruz ki Türkiye dünyadaki tüm mazlumların, mahzunların, masumların umut ışığıdır. 13 gündür Filistin topraklarında bir mezalim yaşanıyor. İsrail, çocuk, kadın, hasta, yaralı demeden masumları katlediyor; öldürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mezalimin durması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki en önemli unsur, Türkiye'nin kuvvetli olmasıdır. İşte bu yatırımlarla Türkiye'nin bugünkünden çok daha iyi bir noktaya gelebilmesi ve öyle bir noktaya gelmesi ki; dünyada hiçbir zalim, hiçbir masumun canına kıymaya cesaret edemez hale gelsin. İnşallah bunu Türk yatırımcısıyla, Türk girişimcisiyle, Türk emekçisiyle hep gerçekleştireceğiz" diye konuştu.