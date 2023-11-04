Bakan Kacır: 12 ayda 5.4 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı yapıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye yüzyılında savunma sanayisinin başrolde olduğu bir dönüşüme hep birlikte tanıklık ediyoruz. 20 yıl önce yılda 240 milyon dolar ihracat yaparken bugün son 12 ayda 5,4 milyar dolarlık bir savunma sanayi ihracatından bahsediyoruz” dedi.



Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, “Bugün ülkemiz 101 teknoparkında 9 bin 800 üzerinde girişimi ile teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürüyor. Bin 600’den fazla AR-GE ve tasarım merkezimizle birlikte 222 bin kişilik büyük bir AR-GE ordusuna sahibiz. Artık rahatlıkla ifade edebiliriz ki, Türk sanayi küresel üstlerinden biridir. 2002 yılında ancak 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız bugün 254 milyar doların üzerine çıkmıştır. Bu ihracatın yaklaşık 240 milyar dolarını imalat sanayi oluşturuyor. Gurur verici bir tablo” şeklinde konuştu.



İçinde bulunduğumuz çağda bilgi üretimi ve teknoloji geliştirme kabiliyeti ülkelerin kalkınma yolunda kritik bir yer tuttuğunu kaydeden Bakan Kacır, “Türkiye olarak bizler bu alanda önemli mesafeler kat ettik. Geride bıraktığımız 21 yılda yerli ve milli bir anlayışın temellerini atarken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Dev bir AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek planlı sanayi alt yapıları kurduk. Özel sektörün yatırım iştahını artıracak teşvik paketleri uyguladık. Yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirirken devlet desteklerini sanayi sektörüne, KOBİ’lere, akademisyen ve girişimcilere sunduk. Bugün ülkemiz 101 teknoparkında 9 bin 800 üzerinde girişimi ile teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürüyor. Bin 600’den fazla AR-GE ve tasarım merkezimizle birlikte 222 bin kişilik büyük bir AR-GE ordusuna sahibiz. Artık rahatlıkla ifade edebiliriz ki Türk sanayi küresel üstlerinden biridir. 2002 yılında ancak 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız bugün 254 milyar doların üzerine çıkmıştır. Bu ihracatın yaklaşık 240 milyar dolarını imalat sanayi oluşturuyor. Guru verici bir tablo. Türk sanayinin ülke ekonomisinde ve kalkınmasında ana aktör olduğunu kanıtlar nitelikte. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler de AR-GE ve yatırım teşviklerinin yanında yenilikçi finansman programları ile kalkınma yolculuğumuzda sanayicilerimize, yatırımcılarımıza ve girişimcilerimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Paradigma gelişmelerine odaklanarak yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi önceliklendiriyoruz. AR-GE konusundaki yetkinliklerimizi hızla yüksek teknolojili üretime aktarıyoruz. Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye anlayışı ile milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Geldiğimiz noktada ülkemiz artık teknolojiyi sadece kullanan değil, teknoloji imal eden ve ihracatını gerçekleştiren bir konumdadır. Türkiye Yüzyılında Savunma Sanayinin başrolde olduğu bir dönüşüme hep birlikte tanıklık ediyoruz. 20 yıl önce yılda 240 milyon dolar ihracat yaparken bugün son 12 ayda 5,4 milyar dolarlık bir savunma sanayi ihracatından bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu rakamı daha da artırmak adına çalışmayı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.



Bugün Türk Savunma Sanayi’nin savaş ezberlerini değiştiren harp paradigmasını alt üst eden bir konuma geldiğini kaydeden Bakan Kacır, “Geçmişin acı tecrübeleri halen hafızalarda yerini koruyor. Türlü engellemelere maruz kalmış Türk Savunma Sanayi bugün artık altın çağını yaşıyor. İHA’larımızla, SİHA’larımızla dünyada 1 numara olan bir Türkiye’nin ayak sesleri dünyanın dört bir tarafından duyuluyor. Dünyadaki dönüşümü yakalayanların başarılı olacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacak politikaları bir bütün olarak uyguluyoruz. Güneş paneli, beyaz eşya, ticari araç gibi alanlarda Avrupa’nın bir numarası olan bir Türkiye’den bahsediyoruz. Mavi vatanında dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’yu yüzdüren Milli Yüksek Çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE ile uzayda ben de varım diyen bir Türkiye’den bahsediyoruz. TÜRKSAT 6 A’yı yerli ve milli olarak geliştiriyoruz, üretiyoruz ve önümüzdeki yıl uzaya göndereceğiz. Böylelikle haberleşme uydularını yerli imkanları ve kabiliyetleri ile üretebilen 10 ülkeden biri olacağız. Bir kamu destekli özel sektör girişimi olan TOGG ile bu toprakların 60 yıllık hayalini biz gerçekleştirdik. Yeni nesil sanayi politikamızın en somut örneklerinden biri TOGG ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Mobilite teknolojilerin yıldızı bir Türkiye düşünüyoruz. Milli gururumuz TOGG’da uyguladığımız yaklaşımı farklı alanlara da taşıyarak benzer başarı hikayelerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Çağın bize sunduğu fırsat pencerelerini değerlendirmeyi sürdürürken 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, yüksek hızlı trenlerden bataryaya, güneş enerjisinden rüzgar tribünlerine, bio teknolojik ilaçlardan akıllı tıbbi cihazlara, endüstriyel robotlardan teknolojik gıdaya, finans teknolojilerinden yeni nesil uydu sistemlerine. Pek çok kritik alanda büyük atılımları yine biz gerçekleştireceğiz. Teknolojinin tüm alanlarında değişime ve dönüşüme odaklanmanın ülkemize yeni alanlarda büyük teknolojik markalar çıkarma imkanı kazandıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



"Filistin’de yaşananlar Cumhurbaşkanımızın her fırsatta belirttiği üzere, 'Dünya beşten büyüktür' sözünün, uluslararası sistemin nasıl bir iflas içerisinde olduğunun en açık ispatı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, tarihin getirdiği birikim ve sorumluluk ile mazlumların, masum Filistin halkının yanındadır. İsrail’in Filistin’de uyguladığı zulmün, Gazze’de yaşanan acıların bir an evvel son bulması için gayret ediyoruz. Kendini kuvvetli gören ve hak hukuk tanımayanlar bilsinler ki Türkiye kabuğunu kırmıştır. Türkiye, gizli açık engellemelere, ambargolara rağmen tam bağımsızlık yolunda kritik eşikleri artık geride bırakmıştır. Türkiye asla Türkiye’den ibaret değildir. Biz bu yolculuktan asla dönmeyeceğiz. Yer yüzünü yeniden adalet ve merhametle buluşturana dek bu yolculuktan bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu ülkede taş üstüne taş koyan, bu ülkeye değer katan herkesi baş tacı ediyor top yekün kalkınma için adeta bir milli seferberlik ile çalışıyoruz” dedi.