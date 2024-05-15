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Bakan Işıkhan'dan emekliye refah payı sorusuna yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#Emekli#Refah Payı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 12:36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon rakamlarının çok iyi olduğunu ve emekliye refah payı verilmesini konuşmak için erken olduğunu söyledi. Işıkhan ayrıca asgari ücretliye ara zam olmayacağını belirtti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye refah payı verilmesine ilişkin, “Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gazetecilerin asgari ücrette ara zam yapılmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı sorusu üzerine Işıkhan, böyle bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi. Bakan Işıkhan, “Ara zam gündemde yok. Daha önce de soruldu bu soru. Aynı düşüncemizi koruyoruz. Enflasyonla ilgili gelen verilerimiz çok güzel” dedi.

Emekliye refah payı verilmesine ilişkin soruyu da cevaplandıran Bakan Işıkhan, “Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim” ifadelerini kullandı.

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#Vedat Işıkhan#Emekli#Refah Payı

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