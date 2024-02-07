Bakan Işıkhan'dan emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi... Ne zaman ödenecek? İşte zam tahminleri

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Emeklilere 2018 yılından bu yana verilmeye başlanan emekli ikramiyesi tutarının yükseltilmesi için talepler oluşmaya başladı. Güncel olarak 2 bin lira ödenen emekli bayram ikramiyelerine artış için çalışmalar yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Böylece milyonlarca emekli için zam umudu da doğmuş oldu.

EMEKLİLERİN ZAMLARI DA YÜKSELTİLMİŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 yılının Ocak-Temmuz dönemi için hak ettiği yüzde 37.57'lik zammın üstüne 11.68 puan daha artış yapılarak maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapılmıştı. Bu zamma ilişkin farklar bugün de ödendi ve emekliler zamlı maaşlarını almış oldu.

2023 YILINDA 5 BİN LİRA DAHA İKRAMİYE ÖDENDİ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere 2023 yılında 5 bin lira ekstradan ikramiye ödenmişti.

ZAMLARDA EYT'Lİ, ESKİ-YENİ EMEKLİ GİBİ AYRIM OLMAYACAK

Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

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YENİ İKRAMİYE NE OLUR?

Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ve toplamda 4 bin lira olan emekli ikramiyesi için artış rakamları konuşulmaya başlandı. Bazı kesimler emekli maaşı zammı kadar artış olabileceğini belirtirken bazı kesimler de farklı oranları ifade etti.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlıyor. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı tarihleri olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekecek.