Son dakika... Emekliler iÃ§in kÃ¶k maaÅŸlar deÄŸiÅŸti Ä°ÅŸte kesinleÅŸen kÃ¶k maaÅŸlarÄ± hesaplama yÃ¶ntemi

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kararÄ±yla SSK ve BaÄŸ-Kur emeklilerinin maaÅŸ zamlarÄ± yÃ¼zde 37.57'den yÃ¼zde 49.25'e Ã§Ä±karÄ±ldÄ± ve karar geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. DÃ¼n SSK'lÄ±lar bugÃ¼n ise BaÄŸ-Kurlular maaÅŸ farklarÄ±nÄ± hesaplarÄ±nda gÃ¶rdÃ¼.

EN DÃœÅžÃœK EMEKLÄ° MAAÅžI 10 BÄ°N LÄ°RA OLDU

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kararÄ±yla en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± 7500 liradan 10 bin liraya yÃ¼kseltildi. YÃ¼zde 33'lÃ¼k en dÃ¼ÅŸÃ¼k maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ±nda kÃ¶k maaÅŸlarda da yÃ¼zde 49.28 oranÄ±nda artÄ±ÅŸa gidildi. BaÅŸka bir deyiÅŸler Ã¶rnek olarak kÃ¶k maaÅŸÄ± 4500 lira olan birisi 6412 lira kÃ¶k maaÅŸÄ± hak ederken 257 lira da ek Ã¶deme almaya baÅŸlayacak. Yani emeklinin ek Ã¶deme dahil kÃ¶k maaÅŸÄ± 6669 liraya yÃ¼kselmiÅŸ oldu. (Bu tutar zamlardan Ã¶nce 4500 lira kÃ¶k maaÅŸ alan emekli iÃ§in geÃ§erli) Ancak en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± 10 bin lira olduÄŸu iÃ§in arada kalan tutar olan 3331 lirayÄ± devlet Ã¶dÃ¼yor.

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SSK VE BAÄž-KURLULARIN KÃ–K MAAÅžI NASIL BULUNUR?

10 bin lira en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± alanlar kÃ¶k maaÅŸÄ± bulmak iÃ§in farklÄ± yÃ¶ntemleri kullanmasÄ± gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar iÃ§in e-Devlet'e giriÅŸ yapÄ±p arama kÄ±smÄ±na 4A Emekli AylÄ±ÄŸÄ± yazÄ±p Ã§Ä±kan ilk baÄŸlantÄ±ya tÄ±klamasÄ± gerekiyor.Â

ArdÄ±ndan gelen sayfada "Detay" kÄ±smÄ±na tÄ±klayÄ±p aÃ§Ä±lan pencerede en alt kÄ±sÄ±mlarda yer alan "5510 Ek 19 MiktarÄ±" yazan yerdeki tutarÄ± 10 bin liradan Ã§Ä±karmasÄ± gerekiyor. BÃ¶ylece kÃ¶k maaÅŸ ek Ã¶deme dahil ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oluyor.

BaÄŸ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kÄ±smÄ±na "4B Emekli AylÄ±ÄŸÄ±" yazÄ±p Ã§Ä±kan ilk baÄŸlantÄ±ya tÄ±klamasÄ± gerekiyor.

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ArdÄ±ndan gelen pencerede "4B Emekli AylÄ±k Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanÄ±z tÄ±klayÄ±n" sekmesini tÄ±kladÄ±ktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait dÃ¶kÃ¼m gÃ¶rÃ¼lecektir.

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SayfanÄ±n en altÄ±nda "Ek Madde 19 Ä°ntibak Fark TutarÄ±" yazan yerin karÅŸÄ±sÄ±ndaki rakamlarÄ± 10 bin liradan Ã§Ä±karÄ±nca kÃ¶k maaÅŸÄ±nÄ±zÄ± ek Ã¶deme dahil bulabilirsiniz.Â