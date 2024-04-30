Bakan Işıkhan'dan deprem bölgesi açıklaması: Mücbir sebep halini uzatıyoruz

Haberin Devamı

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.04.2024 itibarıyla sona erecek olan mücbir sebep halini 31.08.2024 tarihine kadar uzatıyoruz. Belirtilen il ve ilçelerimizde işyerlerimiz, sigortalılarımız ve genel sağlık sigortalılarımız; Mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannameleri, 16.09.2024 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri halinde yasal süresi içinde teslim edilmiş kabul ediyoruz. Ayrıca, 06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarını 30.09.2024’e, 2023 yılı Ocak ila Aralık ayları ve 2024 yılı Ocak ila Temmuz aylarına ait prim borçlarını ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 28.02.2025 tarihine erteliyoruz. Ödeme vadesi geçmiş borçlarını yeniden yapılandırmış veya taksitlendirmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 06.02.2023 ila 31.08.2024 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30.09.2024 tarihine kadar ödeyebilmelerine imkan sağlıyoruz. Erteleme kapsamındaki borçlara, 28.02.2025 tarihine kadar başvuru yapılması ve gerekli şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı sağlıyoruz. Söz konusu il ve ilçelerimizde sigortalılarımızın borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının ödenmesi, kontrol muayene tarihleri gibi uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmalarını sağlamak için belirlenen yeni mücbir sebep tarihine göre ödeme sürelerini güncelliyoruz. Her zor zamanımızda olduğu gibi yaralarımızı birlikte saracağız. Çünkü biz Türkiye’yiz.