Bakan Işıkhan açıkladı: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği' başlıklı 13'üncü Çalışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mahmut Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitçi, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve çok sayıda davetli de yer aldı.



Işıkhan, tüm işçilerin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. 1 Mayıs'ın, günün anlam ve önemine uygun olarak barış içinde ve bayram havasında geçmesini, emekçilerin esenliğine vesile olmasını temenni ettiğini belitti. Işıkhan, Çalışma Meclisi'nin bugün ve yarın; 'Çalışma hayatında insana yakışır iş', 'Yeşil ve dijital dönüşümün iş günü piyasalarına etkileri ve adil çözüm', 'Sendikal örgütlenmede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri', 'Toplu sözleşme sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri' şeklinde 4 oturum olarak gerçekleşeceğini, bu toplantılarda çalışma hayatının sadece mevcut durumunun değil, geleceğe dair vizyonunun da tartışılacağını söyledi.

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'KADIN VE GENÇ İSTİHDAMINA ÖZEL POLİTİKALAR GELİŞTİRİYORUZ'

Hem dünyada hem de bölgede jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmalar yaşandığına işaret eden Işıkhan, "Bunlara ilaveten, pandemi gibi salgın hastalıklar, doğal afetler, göç hareketleri, savaşlar, su, gıda ve enerji krizleri; ne yazık ki beraberinde yeni riskler ve belirsizlikler getiriyor. Türkiye olarak, bu belirsizliklerin getireceği her türlü riske karşı alınacak tedbirlere yönelik dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Bakanlık olarak; küresel riskleri analiz ederek ve ülkemizin yapısal dinamiklerini dikkate alarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir sosyoekonomik kalkınmayı sağlayacak politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 12'nci Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Programı da dikkate alarak; genel istihdamın yanı sıra; özellikle kadın ve genç istihdamında artış sağlayacak, özel politikalar geliştiriyoruz. Nihai hedefimiz ise 'Türkiye Yüzyılı'nı; emeğin, yatırımın, üretimin, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı yapmaktır" dedi.

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'SENDİKALARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Çalışma hayatının hızla değişen ekonomik, teknolojik ve sosyal dinamiklerle karşı karşıya olduğunu belirten Işıkhan; dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon gibi faktörlerin çalışma hayatındaki rolleri, becerileri ve gereksinimleri yeniden tanımladığını kaydetti. Işıkhan, "Bu anlamda günümüz itibarıyla gerçek bir dönüşümün içindeyiz. Bu dönüşümün, çalışanları nasıl etkilediğini, iş gücü piyasasında hangi alanlarda yeni fırsatlar ve hangi alanlarda tehditler oluşturduğunu anlamak, geleceğe dair stratejiler belirlemede kritik bir öneme sahiptir. Ancak unutmamalıyız ki, yaşadığımız dönüşümün merkezinde her zaman insan ve emek olmalıdır. İnsan onurunu koruyarak, adil çalışma koşullarını sağlayarak ve çalışan haklarını güvence altına alarak bu dönüşümü yönlendirmeliyiz. Sendikal örgütlenme, bu noktada vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bu süreçte sendikalar, çalışanların haklarını savunmak, onları temsil etmek ve güçlendirmek için kritik bir görev üstlenirler. Çalışma hayatındaki sosyal diyaloğun kurumsal, kapsayıcı ve şeffaf biçimde işlemesinde önemli bir rol üstlenen sendikalarımızı destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Ancak, değişen iş yapısı ve çalışma koşulları karşısında, sendikal hareketlerin de güçlenmeye devam etmesi gerekmektedir" diye konuştu.

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'ÇALIŞMA HAYATININ TÜM TARAFLARIYLA İSTİŞARE EDİLİYOR'

İstihdamın geleceği konusunda ise sadece işsizlik rakamlarına odaklanılmasının yeterli olmadığını dile getiren Işıkhan, istihdamın niteliği, güvencesi ve insana uygunluğunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, "Biz hükümet olarak, imkanların el verdiği azami ölçüde, hem çalışanlarımız, hem de işverenlerimiz için dengesizliğe yol açmayacak şekilde, en iyisini ve en güzelini yapmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon nedeniyle bozulan küresel ekonominin olumsuzlukları ülkemizi de etkilemektedir. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruma anlayışımızı sürdürüyoruz. Ancak ülkemiz, küresel olarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümeyi sürdürmektedir. İstihdam sayılarında ise tarihin en yüksek seviyelerine ulaştık. Bakanlık olarak çalışma hayatının tüm taraflarıyla istişare ve diyalog mekanizmalarını sürekli canlı tutuyoruz. Sizlerin de katılımıyla; Üçlü Danışma Kurulumuzu ve Kamu Personeli Danışma Kurulumuzu uzun bir aradan sonra yeniden toplamıştık. 5 yıl aradan sonra bugün de 13'üncü Çalışma Meclisimizi topluyoruz" ifadelerini kullandı.

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'ÜLKENİN KALKINMASI İÇİN BİR ARADAYIZ'

Işıkhan'ın açılış konuşmasının ardından Çalışma Meclisi'nin ilk paneli gerçekleştirildi. Sendika ve meslek odalarının temsilcileri, çalışma hayatına dair taleplerini iletti.

Panelin kapanış konuşmasını da yapan Bakan Işıkhan, "Bu Meclis'te ele alınan ve dile getirilen eleştirileri, çözüm odaklı olarak dinledik, notlarımızı aldık. Hepimiz bu ülkenin büyümesi ve kalkınması için bir aradayız ve beraber çalışacağız. Tek tek cevap vermek istemiyorum ama coğrafyamızda maalesef savaşlar var. Ama altını çizmek isterim ki, bizde bir savaş yok, bizde bir terörle mücadele sorunu bulunmakta. Masum coğrafyalardaki her bir insana Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar yardım eli uzattığını da sizler biliyorsunuz. Bizim medeniyetimiz tarih boyunca hep insani konularda sorumluluk üstlenmiştir" dedi.

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Işıkhan, talep ve önerilerini dile getiren paydaşlara teşekkür etti.