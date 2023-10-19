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Bakan Işıkhan açıkladı! 23 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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#Vedat Işıkhan#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#İlaç
Bakan Işıkhan açıkladı 23 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 16:09

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesiyle, 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi kapsamında 6'sı yerli üretim olan toplamda 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Buna göre 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç ve 1 vitamin ilacı geri ödeme listesine alındı.
Bakan Işıkhan paylaşımında, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerine yer verdi.

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#Vedat Işıkhan#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#İlaç

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