Bakan Işıkhan: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 79'u yerli olmak üzere 81 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Işıkhan şu açıklamayı yaptı:



Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.