Bakan Işıkhan: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 79'u yerli olmak üzere 81 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Işıkhan şu açıklamayı yaptı:
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 4, 2024
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.https://t.co/ou2Ck330GJ pic.twitter.com/FitGDW7Jmu