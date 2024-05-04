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Bakan Işıkhan: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı

Güncelleme Tarihi:

#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#İlaç
Bakan Işıkhan: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 10:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 79'u yerli olmak üzere 81 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Işıkhan şu açıklamayı yaptı:

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#İlaç

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