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Bakan Göktaş açıkladı: Ödemeler yarın hesaplarda

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#Bakan#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Ödeme
Bakan Göktaş açıkladı: Ödemeler yarın hesaplarda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 14:25

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş " Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü (yarın) hesaplara yatırıyoruz." dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş Aile Destek Programının ödemelerinin 4 Nisan Perşembe günü (yarın) hesaplara yatırılacağını açıkladı. 

Bakan Göktaş şöyle dedi: 

Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü (yarın) hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 

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#Bakan#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Ödeme

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