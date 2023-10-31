Bakan Ersoy açıkladı... Ayasofya'yı ziyaret ücretli oluyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı üçüncü çeyrek Turizm İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 artarak 20 milyar 225 milyon 317 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 16,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.



Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 14 milyar 644 milyon 632 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 580 milyon 686 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

BAKAN ERSOY: 9 AYDA 45,2 MİLYON ZİYARETÇİ GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Turizmde ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.4’lük artışla 45.2 milyon oldu" dedi.

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Ersoy'un açıklamaları şöyle:

"KİŞİ BAŞI KONAKLAMA GECELİK 100 DOLARA ÇIKTI"

2018'den 2023 sonuna kadar bölgesel pazar olan destinasyonlarda savaşlar çıktı. Ülkemizde asrın felaketi gerçekleşti. Buna rağmen Türkiye 2018'deki stratejisine uygun şekilde hedeflerine gidiyor. Kişi başı gelir 65 dolardan 100 dolara geldi. Niteliği artırmak için kalıcı çalışmalar yapıyoruz. Eskiden bazı oteller belediye ve turizm bakanlığı belgeliydi. 2019'daki değişiklikle birlikte tüm oteller belediye ve bakanlık onaylı olacak dedik.

"KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN TAMAMI BAKANLIK DENETİMİNE GEÇECEK"



Turizm konutları da bakanlıktan belgeli hale geliyor. Tüm bu değişimlerle 2024 sonu itibarıyla konaklama sektörünün tamamı bakanlık denetimine girmiş olacak. Süreci hızlandırmak için basit belgeyle kayıt altına aldık otelleri.



Personelin de nitelikli olması gerekiyor. Turizm meslek teknik liseleri lisan ağırlıklı eğitim veriyorlar. Öğrenciler Nisan-Ekim arasında stajlarını protokol dahilindeki otellerde görüyorlar. 3 lisan öğrenerek mezun oluyorlar. Stajdan daha yüksek gelir elde ediyorlar.



Gastronominin turizmde çok önemli yeri var. Michelin Gate önemli bir sertifikasyondur. 100 yıldır verilen bir sistem. 9 Kasım'da basın lansmanıyla yeni şehirler Michelin Gate'e dahil olacak. Konaklama sektörünün tamamı sürdürülebilirlik sistemine geçecek.

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100 GÜN VE ALTI KİRALAMALAR

Konutlar tek seferde 100 gün ve daha kısa kiralanıyorsa, bakanlıktan belge alarak kiraya verilecek. Tek seferde 100 gün ve altı kiralama yapıyorsanız turizm kiralamaya giriyorsunuz. Bunu ticarileştirmiş oluyorsanız o zaman bizden bu belgeyi almanız gerekiyor, yıl içinde 365 gün kiralama yapabilirsiniz.

AYASOFYA CAMİSİ

Ayasofya'da ziyaretçi yönetim uygulamasına geçiyoruz. Ziyaret kalitesi ve güvenliği artırılmış olacak. Gözbebeği camimiz insanlığın ortak mirası cazibe merkezimiz Ayasofya koruma odaklı çok iyi ekosisteme dahil edilmiş olacak. İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının ibadet yerlerinde değişiklik yok.

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Yabancı vatandaşların ziyaretleri için giriş kapısını değiştiriyoruz. Üst kottaki Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kottaki kapıdan alıp galeri var, galeriyi hizmete alıp gezdirip çıkış kapısından çıkmalarını sağlıyoruz.

Ziyaret ve kullanım yoğunluğu minimuma indirilerek ziyaret ile ibadet kalitesinin artırılması sağlanmış oluyor.

Yabancıların ziyaretleri 15 Ocak itibarıyla ücretli olacak. Türk vatandaşları için ibadet ve ziyaret ücretsiz olacak.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 6,8 ARTTI



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 artarak 22 milyon 428 bin 234 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12'sini 2 milyon 687 bin 458 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 103 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 74 dolar oldu.



Bu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 33,3, konaklama harcaması yüzde 26,1, yeme-içme harcaması yüzde 24,6 artarken tur hizmetleri harcaması yüzde 1,6 azaldı.



Bu çeyrekte ziyaretçiler ülkemizi yüzde 76,2 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti.



İkinci sırada yüzde 16,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 3 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 61,2 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

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TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 74,8 ARTTI



Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,8 artarak 1 milyar 933 milyon 781 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 491 milyon 933 bin dolarını kişisel, 441 milyon 848 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 43,7 ARTTI



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 2 milyon 978 bin 418 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 649 dolar olarak gerçekleşti.