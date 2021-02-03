Bakan Elvan: Önlemlerimizden taviz vermeyeceğiz

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor.



Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.



Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz.



Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.