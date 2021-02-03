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Bakan Elvan: Önlemlerimizden taviz vermeyeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil" dedi.
Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:
Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 3, 2021
Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.
Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz.
Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.
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