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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Bakan Elvan: Önlemlerimizden taviz vermeyeceğiz

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Bakan Elvan: Önlemlerimizden taviz vermeyeceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil" dedi.

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

 

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