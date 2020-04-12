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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:46,Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür

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Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından enerji sektörü çalışanları için hazırladıkları bir videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: 

"Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz." 

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